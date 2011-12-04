کشاورزان استان قزوین سه میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شهسواری اظهارداشت: زکات جمع آوری شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم یک میلیارد و 150 میلیون تومان بیش از دو برابر شده است.

وی افزود: بیشترین زکات پرداخت شده مربوط به کشاورزان شهرستان تاکستان با 9 میلیارد ریال بوده است.

حجت الاسلام شهسواری تصریح کرد: زکات جمع آوری شده برای اجرای 150 طرح عمرانی و خدماتی از جمله مرمت مساجد، آسفالت معابر، ساخت خانه عالم و احداث مجموعه های فرهنگی هزینه می شود.

این مسئول بیان کرد: پارسال حدود یک میلیارد و800 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شد.