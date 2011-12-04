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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۷

کشاورزان استان قزوین سه میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

کشاورزان استان قزوین سه میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد احیاء زکات استان قزوین گفت: با استقبال کشاورزان امسال سه میلیارد تومان زکات در استان جمع اوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شهسواری اظهارداشت: زکات جمع آوری شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم یک میلیارد و 150 میلیون تومان بیش از دو برابر شده است.
 
وی افزود: بیشترین زکات پرداخت شده مربوط به کشاورزان شهرستان تاکستان با 9 میلیارد ریال بوده است.
 
حجت الاسلام شهسواری تصریح کرد: زکات جمع آوری شده برای اجرای 150 طرح عمرانی و خدماتی از جمله مرمت مساجد، آسفالت معابر، ساخت خانه عالم و احداث مجموعه های فرهنگی هزینه می شود.
 
این مسئول بیان کرد: پارسال حدود یک میلیارد و800 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شد.
کد مطلب 1476218

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