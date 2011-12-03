حمایت علما از اعتراضات مردمی/ تظاهرات علیه آل سعود ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مخالف آل سعود، "شیخ عبدالکریم الحبیل" از امامان جماعت منطقه الشرقیه ضمن انتقاد از سیاستهای فریبکارانه آل سعود بر حمایت از قیام مردمی در این منطقه تاکید کرد.

وی افزود: سیاست رژیم تبعیض میان طوایف و کنار زدن شیعیان است و نظام مسئولانی را برای منطقه الشرقیه منصوب کرده است که صلاحیت لازم را ندارند.

الحبیل بیان کرد: من از خواسته های جوانان و توده مردم حمایت و خشونتها به ویژه شهادت چهار نفر از مردم را محکوم می کنم و اینکه گفته می شود جوانان انقلابی پایگاه مردمی ندارند، بی اساس است، زیرا اکثریت شیعیان با جوانان هستند.

این در حالی است که حدود پنج هزار نفر از مردم منطقه الشرقیه طی روزهای گذشته با برپایی تظاهرات در حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز و شهیدان آن شعار دادند.

نیروهای سعودی تلاش کردند که مانع برگزاری تظاهرات مردم عربستان شوند، اما جوانان و مردم بدون توجه به تهدیدهای آنها به تظاهرات ادامه دادند.

خواسته تظاهرات کنندگان خروج نیروهای عربستانی از بحرین، آزادی زندانیان سیاسی اهل سنت و شیعه،اعطای آزادی های سیاسی و مدنی، احترام به حقوق بشر و عذرخواهی به خاطر شهادت چهار جوان در یورش نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان بود.

تظاهرات کنندگان تاکید کردند که به حرکتهای خود در ماه محرم ادامه خواهند داد و خواستار برکناری "محمد بن فهد" از عوامل آل سعود در منطقه و قصاص عاملان کشتارها خواهند شد.

شایان ذکر است که قیام مردمی در شرق عربستان طی هفته های گذشته با تقدیم چهار شهید منطقه القطیف وارد فاز جدیدی شده است و به نظر می رسد با وجود تشدید اقدامات سرکوبگرانه، مردم بدون ترس به خیابانها می ریزند و علیه رژیم شعار می دهند.