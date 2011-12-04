پاکستان در روابط با آمریکا تجدیدنظر می کند/اقدام اخیر ناتو بی شرمانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "حنا ربانی کار" وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" به شدت از آمریکا انتقاد و تاکید کرد : ایالات متحده به استقلال کشور ما بی توجهی کرده و آن را خدشه دار کرده است.

وی با اشاره به حمله اخیر جنگنده های ناتو به پستهای مرزی در پاکستان که به کشته شدن حدود 24 سرباز این کشور منجر شد اظهار داشت : این واقعه بسیار وقیحانه و بی شرمانه بود و نه تنها حمله ای علیه سربازان پاکستانی قربانی شده بود، بلکه استقلال کشور ما را هدف قرار داد. پاکستان نمی تواند به سادگی این مسئله را تحمل کند.

"حنا ربانی کار" با بیان اینکه این واقعه مسئله ای بسیار حساس و جدی است، خاطر نشان کرد اگر ما نتوانیم استقلال کشور خود را تضمین کنیم چگونه باید از استقلال کشور دیگری(افغانستان) حمایت کنیم؟ پاکستان در حال حاضر ظرفیت اینکه نقش مثبتی را در این راستا ایفا کند ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: پاکستان در روابط خود با آمریکا اساسا تجدید نظر خواهد کرد و اسلام آباد موضع خود را در همکاری با ایالات متحده از نو مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

این مقام پاکستانی همچنین خاطر نشان کرد : کمکهای مالی آمریکا هیچ نقش تعیین کننده ای در کشور ما ندارند و قابل انصراف و چشم پوشی است.

وزیر امور خارجه پاکستان در بخش دیگری از گفتگو با این روزنامه آلمانی خاطر نشان کرد: پاکستان هیچ علاقه ای به مداخله در سیاستهای داخلی افغانستان ندارد. این یک مسئله شخصی مربوط به خود این کشور است. اینکه آیا مذاکره با طالبان باید وجود داشته باشد مسئله ای است که خود افغانستان و نه واشنگتن،برلین، لندن و یا اسلام آباد باید درباره آن تصمیم گیری کنند.

