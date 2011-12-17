هر چیزی تاوانی دارد به خصوص مرگ یک انسان /احتمال حضور "دارکوب" در جشنواره های فیلم

یحیی منصور مؤیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تله فیلم استانی " دارکوب " را متفاوت از دیگر فیلم ها با ژانر پلیسی که تاکنون تولید شده دانست و گفت: وقتی برای اولین بار فیلمنامه "دارکوب " را خواندم متوجه شدم دارکوب با نگاهی متفاوت و جدید اقدامات پلیس را به تصویر خواهد کشید.

وی گفت: مضمون فیلم بر این باور است که هر چیزی تاوانی دارد به خصوص مرگ یک انسان که در این فیلم سوژه شهادت و به عبارتی قتل ناعادلانه یک سرگرد آگاهی با نام سرگرد پیرو است که تاوانی سخت برای قاتلان به همراه خواهد داشت و بعد از حدود 15 سال به دست دختر سرگرد که حال خود پلیس است تاوان پس خواهند داد.

منصورمؤیدی علت انتخاب استان البرز برای ساخت دارکوب را علاوه بر سفارش سیمای البرز، نوپایی استان و سیمای آن و همچنین ظرفیت بالای هنری استان هم به لحاظ نیروی انسانی، هم به لحاظ جغرافیایی ذکر کرد و افزود: نزدیک به هشت سال است که به طور حرفه ای مشغول کار تهیه هستم و در این مدت حدود 60 درصد کارهایم به دلیل حمایتهای مردمی و مسئولان استانی و همکاری صمیمانه آنها، استانی بوده و دارکوب البرز را از بین چندین کاراستانی پیشنهادی به سبب نوپایی سیمای استان و ظرفیت بالای آن در مقوله هنر انتخاب کردم.

وی همکاری و حمایت مسئولان استان البرز در اجرای پروژه دارکوب را بی نظیر عنوان کرد وگفت: در ابتدای امر با دیواری بتنی از مشکلات در استان مواجه شدیم که به کل، گروه را از ادامه فعالیت مایوس کرده بود، اما حمایت بی دریغ و همه جانبه مسئولان استان نه تنها دیوار مشکلات را از بین برد بلکه راهگشای پروژه در مراحل بعدی بود.

منصورمؤیدی، در خصوص انتخاب بازیگران و استفاده از چهره های مطرح سینما و تلویزیون گفت: ضمن ارج نهادن بر حضور پیشکسوت های سینمای ایران در این تله فیلم، طبق سیاست های کاری خودم و همچنین رویکرد صدا و سیما، استفاده از چهره ها و بازیگران مطرح سینما را در دستور کار خود نداشته و بیشتر سعی در شناسایی و پرورش استعدادهای هنری خود استان را داشتم.

تهیه کننده تله فیلم " دارکوب " بودجه و اعتبار تخصیص یافته به پروژه "دارکوب " را بسیار کم عنوان کرد و گفت: با وجود اعتبار کم، همدلی و همکاری اعضای پروژه و همچنین حمایت مسئولان، اولین تله فیلم استانی البرز را اثری فاخر، ارزشمند و ماندگار خواهد کرد.

وی همچنین از احتمال حضور "دارکوب" در جشنواره های فیلم خبرداد و گفت: امیدواریم با شرکت در جشنواره های مختلف و اجرای "دارکوب" گامی بلند در بیان استعدادهای هنری استان البرز برداریم.