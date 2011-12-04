انگلیس شمشیر عداوت خود را از رو بسته است/ جوانان فراتر از قانون گام برندارند

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی آمده است: شک نیست که دولت انگلستان از دشمنان قدیمى ماست و همه ما خاطرات بسیار تلخى از دخالت‌هاى نارواى آنها در کشورمان داریم و همه مى‌دانیم اخیرا شمشیر عداوت را از رو بسته، و نه تنها خودش پیشگام در تحریم‌ها شده که دیگران را نیز دعوت به این کار مى‌کند که اخیراً در بخشى از این فعالیت‌هاى موذیانه ناکام مانده است.



در ادامه این پیام تأکید شده است: و نیز مى‌دانیم که هدف دولت‌هاى استکبارى جلوگیرى از پیشرفت‌هاى علمى ما و وادار ساختن ما به تسلیم در برابر منافع نامشروع آنهاست که بحمدالله تاکنون با شهامت ایستاده‌ایم و در آینده نیز به توفیق پروردگار شجاعانه خواهیم ایستاد.



مرجع تقلید شیعیان در ادامه پیام خود آورده است: ولى مهم این است که گاهى کارهایى فراتر از قوانین از سوى بعضى از جوانان عزیز احساساتى انجام مى‌گیرد، که بهانه مهمى به دست دشمن ماجراجو مى‌دهد و هزینه‌هاى زیادى باید براى آن بپردازیم، مانند همین حادثه اشغال سفارتخانه که سبب شد آنها با جنجال و هوچى‌گرى سعى کنند شکستى را که از مجلس خورده بودند، جبران کنند و إن‌شاءالله موفق نخواهند شد.



آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: به احتمال بسیار قوى در این‌گونه موارد افراد نفوذى خود را به میان جوانان پاکباز مى‌فرستند تا دست به تخریب و اقدام‌هاى دیگرى بزنند و در سطح جهان بر ضد ما تبلیغات وسیعى راه بیندازند که انداختند.



در ادامه تصریح شده است: اینجانب به همه این عزیزان نصیحت پدرانه مى‌کنم در این‌گونه موارد فراتر از قانون گام بر ندارند و بدون اجازه رهبر بزرگوار انقلاب و مقامات مسئول اقدامى نکنند، شرائط منطقه کاملا به نفع ما و به زیان آنهاست. آنها درصددند با بهانه‌هایى این شرایط را بر هم زنند، بسیار باید هوشیار باشیم و بهانه به دست آنها ندهیم.



احتیاج به آرامش داریم



در پایان پیام آمده است: مخصوصا در آستانه انتخابات احتیاج به آرامش زیادى در داخل داریم تا بتوانیم شرکت حداکثرى مردم را إن‌شاءالله جلب کنیم.



من به عنوان یک وظیفه شرعى در برابر سؤالات زیادى که در این ایام از دفتر ما شد لازم دانستم با صراحت با شما عزیزان گفتگو کنم. شما هم إن‌شاءالله به وظیفه شرعى خود عمل خواهید کرد.



والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

