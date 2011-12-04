آذربایجان غربی قطب اصلی مراودات بین المللی ورزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قلیچ خان صبح شنبه در جریان دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گسترش مطلوب همکاریها و مراودات ورزشی دو کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را گام بسیار مهمی در راستای تحکیم مناسبات دو طرف دانست .

وی ضمن تقدیر از عملکرد شایسته آذربایجان غربی در میزبانی مسابقات مختلف بین المللی ورزشی، اظهار داشت: آذربایجان غربی به عنوان یکی از استانهای مرزی در راستای رشد و گسترش مراودات ورزشی بین المللی به یکی از قطب های اصلی در این زمینه تبدیل شده است .

غلامرضا قلیچ خان در ادامه از عزم سرکنسولگری ایران در ارزروم ترکیه در راستای توسعه همکاری های فرهنگی و ورزشی دو طرف خبر داد و بیان داشت: طی چند سال اخیر سطح همکاریهای ورزشی آذربایجان غربی با استانهای همسایه ترکیه جهش مطلوبی داشته و تیمهای مختلف ورزشی دو کشور در قالب پروتکلهای همکاری مراودات نزدیکی را با هم داشته اند .

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی دو کشور ابراز امیدواری کرد: این همکاریها و مراودات بیش از پیش افزایش یابد .

علی ملااحمدی همچنین گفت: در حال حاضر با کشورهای همسایه ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، ارمنستان، گرجستان و عراق در زمینه های ورزشی همکاری ها و مراودات خوبی داشته و این تعاملات دوستانه در حال گسترش است .