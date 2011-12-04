کلاسهای ویژه امام شناسی در مقطع متوسطه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، ضمن مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح آموزش، قرآن و عترت در مدارس استان خواستار برگزاری کلاس های ویژه امام شناسی در مقطع دبیرستان شد.

وی با تشریح اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در رشد و تعالی جامعه، آموزش و پرورش را مبدا تحولات جامعه دانست و بیان داشت: در این راستا جلب مشارکت بخش خصوصی، اصناف و بازرگانان و همچنین دستگاههای اجرایی برای توسعه برنامه های آموزش و پرورش بویژه در حوزه ساخت مراکز آموزشی و هوشمند سازی مدارس ضروری است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به رشد جهشی مشارکت افراد خیر و نیکوکار در ساخت مدارس و فضاهای آموزشی، خواستار مشارکت خیرین مدرسه ساز بصورت گروهی برای ساخت مدرسه و نامگذاری آن به نام شهدا و یا مفاخر استان شد.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نهضت حفظ قرآن در میان فرهنگیان و دانش آموزان آذربایجان غربی، این طرح را زمینه ساز مناسب برای افزایش فضای معنوی و قرآنی در میان خانواده ها عنوان کرد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت پروژه های مشارکتی و برنامه های ارتقای فعالیت های پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان، طرح ساماندهی پوشش لباس دانش آموزان آذربایجان غربی تصویب شد.