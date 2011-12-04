اعزام 69 گروه راهداری زمستانی به محورهای برفگیر آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ‌اژدر آق گنبدی صبح یکشنبه در مانور نمادین اعزام گروه های راهداری آذربایجان غربی در راه روستای کردلر، افزود: راهداران امسال عهده دار حفظ، نگهداری و بازگشایی سه هزار و 100 کیلومتر راه اصلی و فرعی و هفت هزار و 500 کیلومتر راه روستایی هستند.

وی از آمادگی کامل 528 راهدار برای اجرای عملیات راهداری زمستانی خبر داد و اظهار داشت: امسال 463 دستگاه ماشین آلات سنگین و سواری در 29 راهدارخانه ثابت، 15 راهدارخانه موقت و محورهای های برف گیر استان مستقر شده اند.

وی با بیان اینکه تجهیزات و امکانات رفاهی مناسب در راهدارخانه های استان فراهم شده است، بیان داشت: گروه های راهداری از 12 آذرماه جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده به شکل شبانه روزی در راههای ارتباطی خدمت رسانی می کنند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی بااشاره به مجهزسازی ماشین آلات راهداری استان، ادامه داد: تعمیر و بازسازی ماشین آلات سنگین فرسوده با استفاده از امکانات و منابع این حوزه انجام شده است.

آق گنبدی اعتبار لازم برای اجرای طرح راهداری زمستانی در جاده های استان را چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کرد و افزود: امسال 12 هزار تن نمک و 40 هزار تن ماسه برای عملیات نمک پاشی در جاده های استان ذخیره شده و آماده استفاده است.

این مسئول با بیان اینکه امسال بارش برف و کولاک زودتر از سال های گذشته شروع شده است، گفت: گروه های راهداری در هفته های گذشته تمامی عملیات راهداری زمستانی را به شکل منظم و متناوب انجام داده اند.

راهداری زمستانی شامل مجموعه ای از عملیات برف‌روبی و یخ ‌زدایی، نمک پاشی، پاکسازی جاده ها از ریزش ها و رانش های مصالح کوهی، بازگشایی جاده ها و امدادرسانی به وسائط نقلیه گرفتار در برف و کولاک و روانسازی عبور و مرور کاربران جاده ها است.