دو هزار هیئت عزاداری در خیابانها/ خرافه ها رنگ باختند

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی استانی مذهبی است که با فرا رسیدن محرم و صفر با دوری از برخی شادی ها و رفتن به سمت معنویت حماسه آفرینی های امام حسین و یارانش را پاس می دارند.

با آمدن محرم به خصوص 10 روز اول، هر سال بیش از دو هزار هیئت عزاداری رخت سیاه غم پوشیده و با برگزاری دسته های سینه و زنجیر زنی به تعزیت می پردازند.

هیئت های مذهبی پیشگام در حفظ فرهنگ عاشورا

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: هیئت های مذهبی در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا پیشگام بوده و نقش بسزایی در آشنایی جوانان با نهضت کربلا دارند.



حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فلسفه قیام عاشورا و نهضت کربلا احیای ارزش‌های اسلامی است بنابراین هیئت های مذهبی و عزاداری باید در این راستا حرکت کنند.

وی ادامه داد: همچنین هیئت های مذهبی از وارد شدن آسیب به فرهنگ عزاداری امام حسین (ع) با هماهنگی های روحانیون و مداحان جلوگیری کنند و برای جذب بیشتر جوانان در برنامه های مذهبی ماه محرم تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: هیئت های عزاداری در طول تاریخ بیشترین نقش را در برافراشتن پرچم نهضت عاشورا داشتند و امروز نیز که دشمنان در جبهه فرهنگی ظاهر شده‌اند باید در زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورا نقش آفرین باشند.



آفت های عزاداری شناسایی شده است

پیرایه هایی که از گذشته تا حال بر عزاداری ها و آیین های مذهبی وصل شده است وصله های ناجوری است که مانع اتصال معنوی است.

سابقه این پیرایه های به دوران قاجار و و قبل از آن بازمی گردد و چنانکه در نوشته ها آمده است دست استعمار پیر انگلیس باز می گردد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، در همین زمینه با اشاره به اینکه عزاداری های استان در قالب تحقیقی مورد آسیب شناسی قرار گرفته است گفت: جلوگیری از ترویج خرافات در مراسم عزاداری ماه محرم امسال ازاولویت های اصلی و مورد توجه این سازمان است.



حجت الاسلام سرلکیان با بیان اینکه آسیب شناسی برنامه‌ها و مراسم عزاداری ماه محرم امسال مورد توجه جدی ما بوده، افزود: در سالهای اخیر بیان و ترویج برخی مسائل و خرافه‌گرایی در اشعار و مداحی ماه محرم یا انتشار تصاویر منتسب به ائمه اطهارکه سبب ضربه جدی به اصل و اساس دین و مباحث مذهبی شده بود با برگزاری برنامه‌های آموزشی درجهت کاهش این نوع مسائل اقدامات موثری انجام شده است.

تشکیل کانون مداحان برای جلوگیری از ورود خرافات

چند سالی است که کانون مداحان استان مرکزی تشکیل شده است و برنامه های مختلفی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه های هیئت ها منظور شده است.



وی به تشکیل چهارمین دوره شورای هیئت‌های مذهبی دراستان اشاره کرد و گفت: با ایجاد کانون مداحان؛ جلسات آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی و دانش مداحان در زمینه مباحث دینی و مذهبی و ترویج عزاداری صحیح و متناسب با آنچه که درسیره اهل بیت(ع) برآن تاکید شده، برگزار شده که تشکیل سه مرکز آموزش مداحی و ساماندهی 650 مداح در شهرستانهای مختلف استان را به دنبال داشته است.

وی احیا و ترویج اندیشه تابناک اسلام، ترویج اخلاق اسلامی در میان نسل جوان جامعه و توسعه نهضت قرآن آموزی را از جمله اهداف و وظایف مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: تشکیل 40 موسسه قرآنی و همچنین تاسیس 6 مدرسه علوم و معارف اسلامی در شهرستانهای مختلف استان از جمله اقدامات انجام شده درجهت دستیابی به این اهداف بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برگزاری اجتماع عظیم عزاداری عمومی با حضور هیئت های مذهبی در روزهای تاسوعا و عاشورا در مقابل مصلی شهر اراک خبر داد.

آسیب های عزاداری باید به صورت یک ضدارزش معرفی شود



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی هم گفت: باید آسیب‌های عزاداری آن قدر از سوى بزرگان مطرح شود تا ناهنجارى و ضد ارزش بودن آن به صورت یک ‏گفتمان و فرهنگ در آید.



حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری، گفت: براى مقابله با آسیب‌های ماه محرم و عزاداری ها باید به نکاتی توجه شود که اصل عزادارى آسیب نبیند و برپا کننده مجلس، مداح، خطیب و مانند آن به کلى دلسرد شوند.



وی با بیان اینکه عزاداری و برپایی مراسم ماتم در سوگ خوبان و اولیا خدا امری است که ریشه در قرآن و سیره نبوی(ص) و سیره امامان(ع) دارد، افزود: امروز هم باید مجالس عزای حسینی مانند سال های گذشته با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود.

امام خمینی: ملت ما قدر این مجالس را بدانند



حجت الاسلام ذوالفقاری با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند، ملت ما قدر این مجالس را بدانند، اینها مجالسی است که زنده نگه می دارد ملت ها را، تصریح کرد: امام راحل(ره) به عنوان احیاگر مکتب نجات بخش عاشورا در عصر حاضر بیشترین تاکیدها را بر برپایی عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) داشتند.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در ادامه با اشاره به برنامه های این دبیرخانه در ماه محرم الحرام گفت: تهیه ویژه نامه محرم در خصوص فرهنگ صحیح عزاداری برای مقابله با خرافات و برنامه های انحرافی در مجالس عزاداری و فضا سازی توسط اعضای کانون های مساجد در سطح میادین و خیابان ها از جمله برنامه های این دبیرخانه در ماه محرم است.

حجت الاسلام ذوالفقاری اهدا کتاب با موضوع محرم به کانون ها، تهیه سی دی سخنرانی و عزاداری با محتوای مورد تایید جهت توزیع در وسایل نقلیه عمومی و کانون های فرهنگی مساجد، چاپ بنرهای بزرگ و نصب در سطح شهر با محتوای احادیث و سخنان امام حسین(ع) و چاپ پوستر با محتوای سخنان حضرت اباعبداله الحسین(ع) را از دیگر دبیرخانه مساجد در ماه محرم عنوان کرد.

به هر حال محرم و صفر هر سال می آید و می رود، این زمان بهترین فرصت برای خودسازی و امر به معروف و نهی از منکر درونی و بیرونی است.

آنچه امام حسین را به آفرینش در این ماه واداشت برپاداشتن دین رسول الله و شعائر اسلام بود.

نماز، امر به معروف و نهی از منکر، دو اصلی بود که حسین و یارانش در راه آن جان دادند و چه خوب است در هر عزاداری و تعزیتی که بر پا می کنیم یادمان نرود برای چه چیزهایی مراسم می گیریم.