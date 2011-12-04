موانع توسعه کردستان برطرف می شود/ لزوم تلاش نمایندگان مجلس برای جذب اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: موانع اصلی توسعه و پیشرفت استان کردستان با مشارکت تمام مدیران این استان شناسایی و در حال برطرف شدن است که انتظار می رود در این بخش شاهد مشارکت و همراهی بیشتری در حوزه های مختلف باشیم.

وی گفت: متاسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات در این بخش عدم همراهی مناسب مدیران میانی و بدنه کارشناسی در بعضی از ادارات دولتی برای تامین و جذب سرمایه گذاری های لازم است که انتظار می رود مدیران استان با شجاعت و شهامت با این گونه افراد برخورد قاطع و جدی داشته باشند.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان یادآور شد: با توجه به تلاشهای صورت گرفته طی دو سال اخیر تا حدودی فرهنگ خدمتگزاری به مردم و تسریع در انجام امورات مختلف در بین مدیران استان حاکم شده است ولی انتظار می رود که این وضعیت در تمام حوزه ها مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم استان کردستان از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های فرهنگی بیان کرد: اختصاص این اعتبارات برای دومین سال پیاپی فرصت ارزشمندی برای تقویت و حمایت بیشتر از بخش فرهنگ در دو حوزه عمرانی و هزینه ای است.

وی با اشاره به لزوم تلاش و جدیت بیشتر نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبار بیشتر در ردیف های ملی عنوان کرد: متاسفانه در بعضی از حوزه ها میزان اعتبارات فرهنگی اختصاص داده شده به استان کردستان متناسب با نیازها نیست و از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در این بخش با جدیت بیشتری زمینه جذب اعتبارات حداکثری را فراهم کنند.

استاندار کردستان با اشاره به عدم اختصاص ردیف مستقلی برای حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت در این استان یادآور شد: حمایت از توسعه و تقویت مدارس علوم دینی اهل سنت در کردستان یک نیاز جدی و ضروری است و باید که مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعتبار خاصی را از محل ارتقاء شاخص های فرهنگی در نظر می گرفت.

در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان وضعیت توزیع اعتبارات بخش شاخص های فرهنگی مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.