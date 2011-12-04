22 میلیارد تومان از محل اعتبارات فرهنگی به کردستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های فرهنگی در کشور مبلغ 22 میلیارد تومان در دو بخش عمرانی و هزینه ای به استان کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی قرار است که این اعتبار 80 درصد در بخش هزینه ای و 20 درصد نیز در بخش عمرانی جذب شود که با همکاری دستگاه های فرهنگی استان و با برگزاری جلسات مختلف کارشناسی این اعتبارات در سرفصل های مشخص شده تقسیم و توزیع شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: در سال جاری مجلس شورای اسلامی به صورت کاملا مشخص 100 درصد اعتبار را تقسیم کرده بود و به همین دلیل در سراسر کشور و تمام استانها این اعتبار باید در ردیف های مشخص شده جذب و هزینه شود.

ازهاری ادامه داد: 25 درصد از کل اعتبار در نظر گرفته شده برای استان کردستان در بخش ارتقاء شاخص های فرهنگی به صورت متمرکز در اختیار حوزه های علمیه، جامعه المصطفی و دفتر تبلیغات اسلامی قرار گرفته است و به همین دلیل موافقت نامه های این بخش به صورت متمرکز در تهران مبادله می شود.

وی عنوان کرد: از مجموع 16.5 میلیارد تومان اعتبار باقی مانده در این بخش 11.4 میلیارد تومان به بخش هزینه ای و پنج میلیارد تومان نیز به بخش عمرانی اختصاص پیدا کرد که با توجه به تاکید استاندار کردستان مدیران دستگاه های مختلف باید در کمترین زمان ممکن نسبت به جذب و هزینه این اعتبار در استان اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان گفت: یکی از انتظارات اصلی ما از مدیران ادارات و دستگاه های فرهنگی استان کردستان این است که به صورت ماهانه گزارش عملکرد از جذب و هزینه این اعتبارات را در اختیار استانداری قرار دهند.