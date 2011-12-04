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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

ازهاری:

22 میلیارد تومان از محل اعتبارات فرهنگی به کردستان اختصاص یافت

22 میلیارد تومان از محل اعتبارات فرهنگی به کردستان اختصاص یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار کردستان از اختصاص اعتبار 22 میلیارد تومانی از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های فرهنگی به این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های فرهنگی در کشور مبلغ 22 میلیارد تومان در دو بخش عمرانی و هزینه ای به استان کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی قرار است که این اعتبار 80 درصد در بخش هزینه ای و 20 درصد نیز در بخش عمرانی جذب شود که با همکاری دستگاه های فرهنگی استان و با برگزاری جلسات مختلف کارشناسی این اعتبارات در سرفصل های مشخص شده تقسیم و توزیع شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: در سال جاری مجلس شورای اسلامی به صورت کاملا مشخص 100 درصد اعتبار را تقسیم کرده بود و به همین دلیل در سراسر کشور و تمام استانها این اعتبار باید در ردیف های مشخص شده جذب و هزینه شود.

ازهاری ادامه داد: 25 درصد از کل اعتبار در نظر گرفته شده برای استان کردستان در بخش ارتقاء شاخص های فرهنگی به صورت متمرکز در اختیار حوزه های علمیه، جامعه المصطفی و دفتر تبلیغات اسلامی قرار گرفته است و به همین دلیل موافقت نامه های این بخش به صورت متمرکز در تهران مبادله می شود.

وی عنوان کرد: از مجموع 16.5 میلیارد تومان اعتبار باقی مانده در این بخش 11.4 میلیارد تومان به بخش هزینه ای و پنج میلیارد تومان نیز به بخش عمرانی اختصاص پیدا کرد که با توجه به تاکید استاندار کردستان مدیران دستگاه های مختلف باید در کمترین زمان ممکن نسبت به جذب و هزینه این اعتبار در استان اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در پایان گفت: یکی از انتظارات اصلی ما از مدیران ادارات و دستگاه های فرهنگی استان کردستان این است که به صورت ماهانه گزارش عملکرد از جذب و هزینه این اعتبارات را در اختیار استانداری قرار دهند.

کد مطلب 1476256

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