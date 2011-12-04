گیلان فقط یک واحد طلا سازی استاندارد دارد

محمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بیش از هزار و 200 واحد طلا فروشی و طلا سازی در استان فعالیت دارد.

وی همچنین از اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار برای سه واحد بزرگ مصنوعات طلا در استان خبر داد و اظهارداشت: این واحدها در رشت، انزلی و صومعه سرا فعالیت دارند و باید مصنوعات طلا به بازار ارائه دهند که هم استاندارد و هم متنوع باشد.

مدیرکل استاندار گیلان به سیب سلامت اشاره کرد و گفت: سیب سلامت عنوانی از سوی وزارت بهداشت است یعنی یک کالا غیره از پروانه ای که از استاندارد دریافت می کند، یک درجه بالاتر است.

وی ادامه داد: استاندارد حداقل الزامات را برای یک تولید کننده مشخص کرده است تا کالا براساس یک ویژگی تولید که آن ویژگی سبب می شود مصرف کننده از نظر کیفیت ضرر نکند.

یوسفی بیان داشت: هر کالای که علامت سیب سرخ هم داشته باشد یعنی فارغ از استاندارد نیست بلکه باید استانداردها را دریافت کند.

وی در ادامه از فعالیت هزار و 870 واحد کارخانه شالیکوبی در استان خبرداد و افزود: میزان افت کیفی که این واحدها متوجه کشاورز می کنند بیش از 24 درصد دو برابر نرم جهانی است.

مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اصلاح ساختار 50 تا 60 واحد شالیکوبی در استان یادآورشد: کارخانه های که اصلاح ساختار شده اند می تواند بسته بندی برنج را با آرم استاندارد خود اظهاری به جامعه ارائه دهند.