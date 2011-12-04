عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- کمال الجنزوری مامور تشکیل دولت جدید مصر به رایزنی های خود برای اعلام ترکیب کابینه ادامه می دهد.



- ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر سبب تجدیدنظر در روابط خواهد شد.



- انقلابیون لیبی گفتند بازجویی ها از سیف الاسلام همچنان ادامه دارد و با وی رفتار خوبی صورت خواهد گرفت. انقلابیون از تلاشها برای کشتن پسر سرهنگ مقتول لیبی خبر دادند.



- لیونی از سران رژیم صهیونیستی با وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد و خواستار تشدید تحریمها علیه ایران شد.



- پاکستان از تصمیم خود برای استقرار سامانه دفاعی هوایی در مرزهای خود با افغانستان خبر داد.



- یک مسئول اسرائیلی از آمادگی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان خبر داد.

- زمین لرزه قوی مناطق مرکزی نیوزیلند را لرزاند.



- سه نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب در شرق افغانستان کشته شدند.



- سودان آمارهای سازمان ملل متحد درباره تعداد آوارگان در این کشور را رد کرد.

- وزیر امور خارجه قطر گفت سوریه برای موافقت با طرح عربی، 24 ساعت زمان دارد.