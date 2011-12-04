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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۷:۵۷

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- کمال الجنزوری مامور تشکیل دولت جدید مصر به رایزنی های خود برای اعلام  ترکیب کابینه ادامه می دهد.

- ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر سبب تجدیدنظر در روابط خواهد شد.

- انقلابیون لیبی گفتند بازجویی ها از سیف الاسلام همچنان ادامه دارد و با وی رفتار خوبی صورت خواهد گرفت. انقلابیون از تلاشها برای کشتن پسر سرهنگ مقتول لیبی خبر دادند.

- لیونی از سران رژیم صهیونیستی با وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد و خواستار تشدید تحریمها علیه ایران شد.

- پاکستان از تصمیم خود برای استقرار سامانه دفاعی هوایی در مرزهای خود با افغانستان خبر داد.

- یک مسئول اسرائیلی از آمادگی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان خبر داد.

- زمین لرزه قوی مناطق مرکزی نیوزیلند را لرزاند.

- سه نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب در شرق افغانستان کشته شدند.

- سودان آمارهای سازمان ملل متحد درباره تعداد آوارگان در این کشور را رد کرد.

- وزیر امور خارجه قطر گفت سوریه برای موافقت با طرح عربی، 24 ساعت زمان دارد.

کد مطلب 1476263

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