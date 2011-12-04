شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد فاقد نقشه راهبری هستند

کورش امیدی‌ پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کنار این مشکل اساسی، کمبود نیروی متخصص، نبود شیت‌های آزمایشگاهی برای تولید مصالح استاندارد، عدم آموزش‌های تخصصی و فنی، درآمد زا نبودن و نداشتن آگاهی کامل از قوانین و مقررات، سیستمی و نرم‌افزاری نبودن فرآیند و برنامه‌ها از دیگر مشکلات شهرداری‌های این استان است.

وی بیان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز و بی رویه در سطح و حاشیه شهرها موجب بروز مشکلات جدی در آینده برای شهرهای استان خواهد شد.

امیدی پور یادآور شد: هم اکنون این معضل در همه شهرهای استان دیده می شود که باید با جدیت جلوی اینگونه ساخت و سازها گرفته شود.

این مسئول همچنین عنوان کرد: برخی از آبرا‌ههای درون شهرها نیز مورد تجاوز قرار گرفته و در آن ساخت و ساز انجام شده که این منجر به آبگرفتگی معابر در فصل بارندگی در برخی از نقاط شهری استان شده است.

امیدی پور تاکید کرد: شهرداریها باید از صدور مجوز احداث بنا در بستر و حریم سیلاب‌های طبیعی به‌ منظور کاهش آسیب پذیری اماکن شهری ممانعت کنند.

وی بیان داشت: برخی از حفاری ها علاوه بر اینکه چهره شهرها را زشت کرده پس از ترمیم نیز دچار نشست‌های زود هنگام می شود که این مسئله مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

امیدی پور افزود: لازم است توجه بیشتری به ترمیم اصولی حفاری‌های سطح شهر و رعایت ضوابط فنی در ترمیم صورت گیرد.