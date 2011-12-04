کلیه دستگاههای اجرایی زنجان از ساعت 12 یکشنبه تعطیل می شوند

ببه گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، آمده است: به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای شرکت عزاداران حسینی این استان در مراسم دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان پایان وقت اداری روز یکشنبه 13/9/1390 ساعت 12 ظهر اعلام می شود.

مراسم عزاداری باشکوه حسینیه اعظم زنجان، که همه ساله در هشتمین روز ماه محرم در زنجان برگزار می‌شود، در تاریخ 15 دیماه 87 با شماره ثبتی 10 به عنوان دهمین مورد و از جنبه آیین‌های عزاداری به عنوان نخستین نمونه در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده است و عظمت این مراسم که به صورت یکپارچه از سوی مردم زنجان برگزار می شود شهرت جهانی یافته و زنجان را ملقب به پایتخت شور و شعور حسینی کرده است.