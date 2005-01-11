  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۲ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۱۵

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گو با "مهر"

يكپارچه سازي اراضي كشاورزي موجب كاهش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي خواهد شد

يكپارچه سازي و تجميع اراضي كشاورزي موجب افزايش توليد و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي خواهد شد .

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: خرد بودن  اراضي كشاورزي  در كشور امكا ن استفاده ازتكنولوژي را كاهش داده  كه اين امر نقش موثري در كاهش توليدات كشاورزي داشته است .
ايرج عنايتي اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي را راهكاري مناسب براي ساماندهي آبياري ، زه كشي زمينهاي كشاورزي دانست و گفت: دولت مي تواند با ارائه تسهيلات لازم به كشاورزان براي تامين تجهيزات و ماشين آلات زمينه افزايش توليد و كاهش قيمت تمام شده و رقابت پذيري محصولات كشاورزي را فراهم مي آورد.
وي تصريح كرد: درحال حاضرمكانيزه نبودن اراضي كشاورزي  موجب مي شودعمليات  آماده سازي شاليزارها ، كاشت و جمع كردن ضايعات بوسيله نيروي انساني انجام شود .
عنايتي استفاده از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي را  در اين بخش  ضروري دانست و تصريح كرد:  اميد است با يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و استفاده از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي  مكانيزه كردن عمليات كاشت  ، داشت و برداشت  را در بخش كشاورزي  داشته باشيم .
کد مطلب 147628

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها