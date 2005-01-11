يكپارچه سازي اراضي كشاورزي موجب كاهش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي خواهد شد

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: خرد بودن اراضي كشاورزي در كشور امكا ن استفاده ازتكنولوژي را كاهش داده كه اين امر نقش موثري در كاهش توليدات كشاورزي داشته است .

ايرج عنايتي اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي را راهكاري مناسب براي ساماندهي آبياري ، زه كشي زمينهاي كشاورزي دانست و گفت: دولت مي تواند با ارائه تسهيلات لازم به كشاورزان براي تامين تجهيزات و ماشين آلات زمينه افزايش توليد و كاهش قيمت تمام شده و رقابت پذيري محصولات كشاورزي را فراهم مي آورد.

وي تصريح كرد: درحال حاضرمكانيزه نبودن اراضي كشاورزي موجب مي شودعمليات آماده سازي شاليزارها ، كاشت و جمع كردن ضايعات بوسيله نيروي انساني انجام شود .

عنايتي استفاده از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي را در اين بخش ضروري دانست و تصريح كرد: اميد است با يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و استفاده از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي مكانيزه كردن عمليات كاشت ، داشت و برداشت را در بخش كشاورزي داشته باشيم .

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