نخستین جشنواره ملی نشریات محلی ایران زمین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بیان داشت: تاکنون چهار دوره از جشنواره مطبوعات خلیج فارس با بهره گیری از اندیشه ها، اطلاعات و تجارب اصحاب رسانه استانهای ساحلی هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان و همکاری استانهای همجوار کرمان، فارس، چهار محال بختیاری، کهکیلویه بویر احمد در بخش جنبی با محوریت این اداره کل برگزار شده است.

وی افزود: طی امسال به دلیل ضرورت توسعه، روز آمدی و همگامی با تکنولوژی جهان مصمم هستیم در سال جهاد اقتصادی با مساعدت معاونت مطبوعات و تبلیغاتی و همدلی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، پنجمین دوره جشنواره را با حضور نشریات محلی سراسر کشور برای نخستین بار برگزار کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از رسانه های مکتوب به عنوان پاسداران همیشه جبهه اطلاع رسانی در برابر هجمه های فرهنگی متجاوزان نام برد و عنوان کرد: تبیین جایگاه و نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران محلی کشور، دستیابی به اندیشه های نو در عرصه اطلاع رسانی، معرفی و انعکاس فعالیت های نشریات محلی کشور، بررسی وضعیت کمی و کیفی مطبوعات محلی، تجلیل از تلاشگران، فرهیختگان و پیشکسوتان عرصه مطبوعات از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

مریدی زاده در خصوص نحوه برگزاری پنجمین جشنواره مطبوعات خلیج فارس و نخستین جشنواره ملی نشریات محلی ایران زمین تصریح کرد: تمامی نشریات محلی کشور و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور می توانند در بخش نمایشگاه شرکت کنند و همه خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاسان نشریات محلی کشور نیز می توانند آثار خود را در فاصله زمانی آذر ماه تا بهمن ماه 89 که در یکی از نشریات محلی کشور به چاپ رسانده اند به دبیرخانه دائمی جشنواره مطبوعات خلیج فارس ارسال نمایند.

وی یاد آورشد: زمان برگزاری جشنواره پنج الی 10 بهمن ماه 1390 است و محورهای مسابقه شامل مقاله و یادداشت، مقاله گزارشی، عکس خبری، مصاحبه، تیتر، خبر، طنز و کاریکاتور و صفحه آرایی و بخش ویژه نیز شامل پاسداشت خلیج فارس و بیداری اسلامی ملتهای مسلمان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به برنامه های بخش جنبی جشنواره اشاره کرد و گفت: کارگاه آموزشی روزنامه نگاری، نشست تخصصی مدیران مسئول نشریات حاضر در جشنواره، هم اندیشی خبرنگاران، روز فرهنگ هرمزگان را از مهمترین برنامه های بخش جنبی جشنواره دانست.