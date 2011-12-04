علی اکبر(ع)؛ تجلی بصیرت دینی و سیاسی واقعه عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت علی اکبر(ع) فرزند بزرگ امام حسین(ع) بود که هم در خلقت، هم در اخلاق و هم در گفتار شباهت زیادی به رسول خدا(ص) داشت و مادرش "لیلا" دختر "ابی مرّه" نام داشت.

به استناد کتاب "فرهنگ عاشورا" نوشته جواد محدثی، آن حضرت در کربلا حدود 25 سال داشت که سن او را 18 سال و 20 سال هم گفته اند.

شجاعت و دلاوری علی اکبر(ع)، رزم آوری و بصیرت دینی و سیاسی او در سفر کربلا به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد.

نحوه جهاد حضرت علی اکبر(ع)

روز عاشورا پس از شهادت یاران امام حسین(ع)، اولین کسی که اجازه میدان طلبید تا جان را فدای دین کند، او بود.

او در خلق و خوی شبیه ترین کس به پیامبر اکرم(ص) بود؛ به همین خاطر حضرت سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا رو به آسمان کرد و گفت: "پروردگارا! تو را گواه می گیرم که پسرم به سوی این قوم به مبارزه رفته که از حیث صورت و سیرت و گفتار شبیه ترین مردم به پیغمبر توست."

گرچه به میدان رفتن او برای اهل بیت و امام حسین(ع) بسیار سخت بود، ولی از ایثار و روحیه جانبازی او جز این انتظار نمی رفت. آن حضرت وقتی به میدان می رفت، امام حسین(ع) در سخنانی سوزناک به آستان الهی، آن قوم ناجوانمرد را که دعوت کردند ولی تیغ به رویشان کشیدند، نفرین کرد.

حضرت علی اکبر(ع) با حضور در میدان جنگ، در حالی که رجز می خواند، شجاعانه بر قلب دشمن زد و عده کثیری را به هلاکت رساند.

در آن روز، پیکار سخت در دشت کربلا حضرت علی اکبر(ع) را تشنه تر ساخت و به خیمه آمد.

امام(ع) فرمودند: "تو امروز را به آخر نخواهی رساند، تا جدت تو را با کاسه پر آب چنان سیراب می کند که بعد ازآن هرگز تشنه نشوی."

براین اساس، حضرت علی اکبر(ع) مشتاقانه با همان تشنگی و جراحت دوباره به میدان رفت به استقبال مرگ شتافت و پس از حملات زیاد به درجه شهادت نائل شد.

نقل است که شخصی به نام "مره بن منقذ عبدی" شمشیر خود را از پشت به بدن آن حضرت فرود آورد و فرق او را شکافت و حضرت دست به گردن اسب افکند و اسب او را به میان لشکر دشمن برد و آنها که از ضربات او داغدار شده بودند تلافی کرده، او را با شمشیر قطعه قطعه کردند.

حضرت علی اکبر(ع) هنگامی که به زمین افتاد، پدر را طلبید. امام حسین(ع) چون صدای فرزندش را شنید چون شهاب خود را بر بالای سر او رسانید و با چشمانی اشکبار فرمود: "خدا بکشد گروهی که تو را کشتند، چه چیز آنها را برآن داشت که از خدا و رسولش نترسیدند و پرده حرمت رسول را دریدند، آنگاه فرمودند: "بعد از تو خاک بر سر دنیا و زندگی دنیا" و چون سیلاب اشک از دیدگان آن حضرت جاری شد و گونه به گونه فرزندش گذاشت.

وقتی امام(ع) بر بالین او رسید که جان باخته بود. سالار و سرور شهیدان صورت بر چهره خونین علی اکبر(ع) نهاد و دشمن را باز هم نفرین کرد و تکرار می کرد و بی ارزشی دنیا را پس از شهادت او بیان می کرد و جوانان هاشمی را طلبید تا پیکر او را به خیمه گاه حمل کنند.

ضریح شش گوشه اباعبدالله الحسین(ع) به خاطر وجود حضرت علی اکبر(ع)

حضرت علی اکبر(ع)، شهیدی است که با نزدیکترین فاصله با حسین(ع) دفن شده است؛ مدفن او پایین پای اباعبدالله الحسین(ع) قرار دارد و به این خاطر ضریح امام(ع) شش گوشه دارد.

حضرت علی اکبر(ع) جلوه ای دیگر از حماسه عاشورا بود که لذت شهادت در راه خدا و جنگ در رکاب حضرت سیدالشهدا(ع) را بر زندگی با ذلت ترجیح داد.

اسامی 12 شهید کربلا که از خاندان اهل بیت(ع) بودند

در پاره ای از روایات عدد شهدای اهل بیت(ع) را به غیر از خود امام حسین(ع) 17نفر آورده اند که عبارتند از: عباس، عبدالله، جعفر و عثمان(فرزندان امام علی(ع) و ام البنین)؛ عبدالله و ابوبکر(فرزندان امام علی(ع) و لیلی دختر مسعود دارمی)؛ علی و عبدالله (فرزندان امام حسین(ع))؛ قاسم، ابوبکر وعبدالله (فرزندان امام حسن(ع))؛ محمد وعون (فرزندان عبدالله بن جعفر و حضرت زینب(س)).