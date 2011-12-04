روابط عمومیها مشکلات جامعه را به گوش مسئولان برسانند

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری در نشست مسئولان روابط عمومی های فرمانداری ها و معاونتهای استانداری به نقش اطلاع رسانی در آگاه سازی و هدایت افکار عمومی و انعکاس اخبار و اطلاعات بر پایه سه اصل سرعت، دقت و امانت تاکید و گفت: روابط عمومی ها به لحاظ جایگاه و مسئولیت می توانند با شناخت و بررسی پدیده ها و موضوعات و بررسی کارشناسانه با سرعت، دقت و امانت در تنظیم اخبار اقدام و با آگاه سازی به موقع، افکار عمومی را به سوی آرمانها و اهداف متعالی اسلام و خدمات ارائه شده توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی سوق داده و از سوی دیگر مشکلات و چالشهای فرا روی جامعه و مردم را به گوش مسئولان تصمیم گیر برسانند.

بامری نقش روابط عمومی ها در عرصه اطلاع رسانی را مهم، پیشرو و در جهت دهی و هدایت افکار عمومی حائز اهمیت دانست و افزود: ‌در دنیای امروز که دنیای اطلاع‌رسانی به معنی آگاهی رسانی است اگر ما بتوانیم اطلاع رسانی را به گونه‌ای انجام دهیم که آگاهی مردم بالا برود می توانیم از مشارکتی که در کنار این آگاهی بوجود می آید استفاده کرده و تحقق اهداف سازمانی را محقق کنیم.

وی خیزش ها و انقلابهای شکل گرفته مردمی در خاورمیانه، اروپا، شمال آفریقا و آمریکا را بر گرفته از مکتب حیات بخش اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: ملتهای جهان پس از قرنها حضور و تحمل استکبار و زورگویان در کشورشان و برای رهایی و نجات از این خواری تنها راه نجات را پناه بردن به اسلام دانسته و علیه زورگویان به پا خاسته اند که امروز ما نشانه های آن را در این کشورها شاهد هستیم.

وی طرح سناریوی مضحک حمایت ایران از تروریسم، نقش حقوق بشر و فعالیتهای هسته ای، ستاد صیانت از آراء، تقلب در انتخابات با وجود شورای نگهبان متشکل از فقهای برجسته برای تاثیر گذاری در افکار عمومی را از برنامه ریزیهای دشمنان عنوان و از روابط عمومی ها خواست با آگاهسازی مردم از برنامه ها و خدمات انجام شده دولت زمینه حضور حداکثری مردم در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را فراهم و در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنان تلاش کنند.