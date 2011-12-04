چشم پایتخت به تعزیه استان مرکزی/ حفظ تعزیه نیازمند آسیب شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی به سرپرستی حسن مجللی در تهران به دعوت و در محل فرهنگستان هنر تهران به اجرای تعزیه خواهند پرداخت.

این مجالس که توسط اسماعیل مجللی کارگردانی می شود از روز اول محرم تا روز عاشورا همه روزه راس ساعت 15 اجرا خواهند شد.

حسن مجللی، مصطفی مجللی، نصرالله باباعلی، مرتضی شاه حسینی، امیر حمامیان، حسین ملکی، مجتبی بهرامی و غلامرضا مشایخی در این مجالس به ایفای نقش خواهند پرداخت. برگزاری نمایشگاه عکس و نسخ خطی و همچنین نشستهای تخصصی تعزیه از برنامه های جانبی این همایش است.

استان مرکزی قطب تعزیه کشور

استان مرکزی از قطبهای تعزیه کشور است که نه تنها در این زمینه دارای سبک است بلکه تعزیه خوانان حرفه ای بسیاری تقدیم دنیای این هنر دینی و بومی کرده است، اما به نظر می رسد برای حفظ و ارتقا این هنر اصیل باید بیشتر کوشید.

تعزیه در نقاط مختلف استان مرکزی حیات دارد و سالانه به خصوص در ماههای محرم و صفر هیئتهای مختلف تعزیه خوانی در کوی و برزن اقدام به تعزیه خوانی می کنند. بیش از همه، تعزیه در تفرش، فراهان و شازند رونق دارد.

اکنون بیشترین تعزیه خوانان حرفه ای و پر آوازه کشور از خطه تفرش و فراهان هستند و نسخه تعزیه خوانی میر انجم متعلق به شازند در استان مرکزی است.

فعالیت 90 گروه تعزیه خوان در استان مرکزی

در حال حاضر 90 گروه تعزیه‌خوان در سراسر استان مرکزی از سوی ارشاد اسلامی استان شناسایی شده‌ است که تلاش برای ساماندهی و توجه بیشار به این هیئت ها وجود دارد.

در قالب فعالیت این گروهها و هیئت ها 700هنرمند تعزیه‌خوان فعالیت می کنند.

به گفته مسئولان تعداد این هیئتها بیش از این تعداد است که در حال شناسایی هستند که پیش بینی می شود به دو هزار نفر برسد.

تشکیل شورای تعزیه جوانان استان مرکزی

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: شورای جوانان تعزیه و شبیه‌خوان استان مرکزی در راستای ساماندهی امور تعزیه‌خوانان استان با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز به کار کرد.

شورای جوانان تعزیه و شبیه‌خوان استان در راستای ساماندهی گروه‌های تعزیه استان راه‌اندازی شده است.

اصلاح نسخ تعزیه و برگزاری همایش‌ها و سوگواره‌های تعزیه‌خوانی را از دیگر وظایف این شورا و یکی از اولویت‌های این شورا شناسنامه‌دار کردن فعالان این هنر در استان است.

اسماعیل مجللی، محمد نظام‌آبادی، عباس کاووسی، مهدی دریایی، سعید آهنگران‌مقدم و محمد صمدیان، به‌عنوان اعضای این شورا حکم خود را از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دریافت کرده‌اند.

انتخاب استان به عنوان قطب تعزیه کشور به جا بود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی هم پیش از این از انتخاب استان مرکزی به عنوان قطب تعزیه کشور در سال‌جاری خبر داده بود، گفت: این انتخاب انتخابی به جا بود چرا که تعزیه در استان مرکزی جاری و ساری است و حتی در تفرش با گوشت و خون تفرشی ها آمیخته است.



مصطفی مشایخی افزود: استان مرکزی سابقه بلندی در زمینه تعزیه دارد و این امر استان را به عنوان قطب تعزیه معرفی می کند.



وی با بیان اینکه، رونق این هنر بومی در گروی توجه و ساماندهی هنرمندان آن است، گفت: امید است با این نامگذاری قدم های مفید برداشته شود.



همایش میرانجم، تعزیه نویس برجسته کشور



قرار است امسال همایش میر انجم تعزیه نویس برجسته استان مرکزی که نسخه های وی در اقصی نقاط کشور خوانده می شود در اراک برگزار می شود.



شاعران و تعزیه سرایان اشعار میر انجم تعزیه نویس اراکی را بسیار فخیم و قابل ملاحظه ای می دانند و معتقدند که تاثیر بر مخاطب به وفور در این اشعار دیده می شود.



تعزیه جهان اسلام با تمام گستره خود تنها یک گونه نمایشی دارد که آن تعزیه و مختص ایرانیان است و در این مقوله هنری است که مخاطب به راحتی انسان با مفاهیم دینی وارزشی آشنا می شود.



همایش پژوهشی میرانجم در تیرماه سال جاری، همایش تعزیه نسخ میرانجم، ساخت و طراحی مقبره برای میرانجم در روستای قدمگاه شازند و تهیه مستندات در مورد میرانجم باید برای زنده نگه داشتن قدمت تعزیه استان مرکزی از دیگر اقداماتی است که در استان مرکزی انجام می شود.

ثبت ملی تعزیه "وفس" استان مرکزی در فهرست آثار ملی

مدیر آموزش و تحقیقات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از ثبت رسم معنوی و مذهبی تغزیه "وفس" در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

اسماعیل شراهی افزود: تعزیه وفس از رسوم نمایشی آیینی استان مرکزی است که دارای زوایای فرهنگی و مذهبی متعدد و منحصر به فردی است و به شماره 125 در فهرست آثار معنوی کشور قرار گرفته است. وی اظهار داشت: این آیین مذهبی با پرده های نمایشی متعدد و ویژگی های نمادین، رنگ و پوشش خاص، علاوه بر داستان مصایب امام حسین(ع) در دشت کربلا، زندگی سایر معصومان را نیز روایت می‌کند و در اجرای آن از اشعاری با زبان محلی روستای وفس (زبان تاتی) استفاده می شود. شراهی عنوان کرد: بازیگران نقش‌های هنر آیینی تعزیه وفس در طول سال به حرفه دیگری هم اشتغال دارند اما در ایام محرم نقش‌های اولیا و اشقیا را اجرا می‌کنند. وی بیان کرد: تعزیه‌خوانی در وفس از سابقه‌ای دیرینه برخوردار است و قدیمی‌ترین نسخه‌های تعزیه که در حال حاضر در اختیار است به حدود 230 سال قبل برمی گردد.

حفظ تعزیه نیازمند آسیب شناسی و تقویت نقاط قوت



تدوام و حیات هر هنری به شناسایی نقاط آسیب آن است و تعزیه از این امر مستثنی نیست بر همین اساس، همایشی با همین نام در استان مرکزی برگزار می شود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه برنامه ریزی برای ساماندهی گروه های تعزیه، تفکیک گروه های شهری و روستایی، برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه استان مرکزی، اجرای عموم در اماکن سنتی، اجرای تعزیه در ایام فاطمیه و تشکیل شورای نظارت تعزیه در بحث صدور اجرایی تعزیه را از برنامه هایی دانست که برای ارتقا تعزیه استان مرکزی انجام می شود.

مصطفی مشایخی راه اندازی بانک اطلاعاتی تعزیه خوانان و تعزیه نویسان و تاسیس گنجینه تعزیه استان مرکزی را از دیگر فعالیتهای مهم برای ثبت آثار شورای تعزیه استان دانست.



تعزیه در کنار دین تعریف می شود



در گفتگو با تعزیه خوانان به این نتیجه می رسی که آنان تعصب زیادی دارند که آنان را یکی از خادمان ائمه بنامیم تا یک هنرمند.

آنان بر این باورند اگر ائمه و دین بنود هنر آنان متعالی نمی شد و آن ارزشی که اکنون در نزد مردم دارد نداشت.