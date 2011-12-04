چشم پایتخت به تعزیه استان مرکزی/ حفظ تعزیه نیازمند آسیب شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی به سرپرستی حسن مجللی در تهران به دعوت و در محل فرهنگستان هنر تهران به اجرای تعزیه خواهند پرداخت.
این مجالس که توسط اسماعیل مجللی کارگردانی می شود از روز اول محرم تا روز عاشورا همه روزه راس ساعت 15 اجرا خواهند شد.
حسن مجللی، مصطفی مجللی، نصرالله باباعلی، مرتضی شاه حسینی، امیر حمامیان، حسین ملکی، مجتبی بهرامی و غلامرضا مشایخی در این مجالس به ایفای نقش خواهند پرداخت. برگزاری نمایشگاه عکس و نسخ خطی و همچنین نشستهای تخصصی تعزیه از برنامه های جانبی این همایش است.
استان مرکزی قطب تعزیه کشور
استان مرکزی از قطبهای تعزیه کشور است که نه تنها در این زمینه دارای سبک است بلکه تعزیه خوانان حرفه ای بسیاری تقدیم دنیای این هنر دینی و بومی کرده است، اما به نظر می رسد برای حفظ و ارتقا این هنر اصیل باید بیشتر کوشید.
تعزیه در نقاط مختلف استان مرکزی حیات دارد و سالانه به خصوص در ماههای محرم و صفر هیئتهای مختلف تعزیه خوانی در کوی و برزن اقدام به تعزیه خوانی می کنند. بیش از همه، تعزیه در تفرش، فراهان و شازند رونق دارد.
اکنون بیشترین تعزیه خوانان حرفه ای و پر آوازه کشور از خطه تفرش و فراهان هستند و نسخه تعزیه خوانی میر انجم متعلق به شازند در استان مرکزی است.
فعالیت 90 گروه تعزیه خوان در استان مرکزی
مصطفی مشایخی افزود: استان مرکزی سابقه بلندی در زمینه تعزیه دارد و این امر استان را به عنوان قطب تعزیه معرفی می کند.
وی با بیان اینکه، رونق این هنر بومی در گروی توجه و ساماندهی هنرمندان آن است، گفت: امید است با این نامگذاری قدم های مفید برداشته شود.
قرار است امسال همایش میر انجم تعزیه نویس برجسته استان مرکزی که نسخه های وی در اقصی نقاط کشور خوانده می شود در اراک برگزار می شود.
شاعران و تعزیه سرایان اشعار میر انجم تعزیه نویس اراکی را بسیار فخیم و قابل ملاحظه ای می دانند و معتقدند که تاثیر بر مخاطب به وفور در این اشعار دیده می شود.
تعزیه جهان اسلام با تمام گستره خود تنها یک گونه نمایشی دارد که آن تعزیه و مختص ایرانیان است و در این مقوله هنری است که مخاطب به راحتی انسان با مفاهیم دینی وارزشی آشنا می شود.
همایش پژوهشی میرانجم در تیرماه سال جاری، همایش تعزیه نسخ میرانجم، ساخت و طراحی مقبره برای میرانجم در روستای قدمگاه شازند و تهیه مستندات در مورد میرانجم باید برای زنده نگه داشتن قدمت تعزیه استان مرکزی از دیگر اقداماتی است که در استان مرکزی انجام می شود.
اسماعیل شراهی افزود: تعزیه وفس از رسوم نمایشی آیینی استان مرکزی است که دارای زوایای فرهنگی و مذهبی متعدد و منحصر به فردی است و به شماره 125 در فهرست آثار معنوی کشور قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: این آیین مذهبی با پرده های نمایشی متعدد و ویژگی های نمادین، رنگ و پوشش خاص، علاوه بر داستان مصایب امام حسین(ع) در دشت کربلا، زندگی سایر معصومان را نیز روایت میکند و در اجرای آن از اشعاری با زبان محلی روستای وفس (زبان تاتی) استفاده می شود.
حفظ تعزیه نیازمند آسیب شناسی و تقویت نقاط قوت
تدوام و حیات هر هنری به شناسایی نقاط آسیب آن است و تعزیه از این امر مستثنی نیست بر همین اساس، همایشی با همین نام در استان مرکزی برگزار می شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه برنامه ریزی برای ساماندهی گروه های تعزیه، تفکیک گروه های شهری و روستایی، برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه استان مرکزی، اجرای عموم در اماکن سنتی، اجرای تعزیه در ایام فاطمیه و تشکیل شورای نظارت تعزیه در بحث صدور اجرایی تعزیه را از برنامه هایی دانست که برای ارتقا تعزیه استان مرکزی انجام می شود.
مصطفی مشایخی راه اندازی بانک اطلاعاتی تعزیه خوانان و تعزیه نویسان و تاسیس گنجینه تعزیه استان مرکزی را از دیگر فعالیتهای مهم برای ثبت آثار شورای تعزیه استان دانست.
تعزیه در کنار دین تعریف می شود
همه عشق تعزیه خوانان قدیمی به ارادتی بود که آنان به ائمه داشتند، اصلی که امروز باید آن را در هیئت های تعزیه خوانی آن را یادآوری کرد و حتی درس داد.
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