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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۷

سرهنگ دادستانی:

طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره در هرمزگان تشدید شد

طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره در هرمزگان تشدید شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرمانده انتظامی هرمزگان از تشدید طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد دادستانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روز گذشته 459 عدد ال ان بی و 199 دستگاه دیش و دو عدد ریسیور کشف شده است، بیان داشت: در اجرای طرح جمع آوری تجهیزات علنی ماهواره ای، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اخلاقی استان با همکاری نیروها ی یگان ویژه استان ضمن هماهنگی با مقام قضایی، با رعایت موازین شرعی و قانونی و حقوق همسایگان نسبت به پاکسازی مجتمع های مسکونی بلوار امام حسین (ع) و مهرگان در سطح شهر بندر عباس اقدام کردند.

وی افزود: مامورین در اجرای این طرح 459 عدد ال ان بی و 199 دستگاه دیش و دو عدد ریسیور در مجموع 660 عدد تجهیزات دریافت از ماهواره غیر مجاز جمع آوری کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان با تاًکید بر استمرار و تداوم اجرای طرح پاکسازی و جمع آوری تجهیزات علنی ماهواره، تصریح کرد: اقلام و تجهیزات مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به یگان انتقال شدند.

کد مطلب 1476289

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