رقابت احتمالی 90 نفر برای ورود به خانه ملت در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان در نشست با اعضای کمیته انتخابات کارگروه رسانه و مطبوعات شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی از تدارک گسترده ای سخن گفت که از منشور اخلاقی شروع می شود تا...

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه در دوره قبل انتخابات مجلس 180 کاندیدا در مشهد برای نمایندگی ثبت نام کردند، بیان کرد: پیش بینی می کنیم که بین 80 تا 90 کاندیدا برای انتخابات این دوره مجلس در مشهد ثبت نام کنند.

884 صندوق آرای مشهدی ها را جمع آوری می کنند

موحدیان با بیان اینکه فرمانداری به هیچ دسته و گروهی وابستگی ندارد و تنها بر برگزاری با شکوه انتخابات و حضور حداکثری مردم تاکید دارد درباره تعداد صندوق های انتخاباتی در مشهد عنوان کرد: با وجودی اینکه افزایش صندوق های انتخاباتی برای دولت هزینه بر است ولی با توجه گسترش مشهد 12 صندوق به تعداد صندوق های این شهر افزوده شده است.

وی افزود: تعداد صندوق های مشهد سال گذشته 872 عدد بود که با افزوده شدن 12 صندوق دیگر 884 صندوق امسال آرای مشهدی ها را جمع آوری می کنند.

توزیع کارت ویزیت توسط کاندیداها در مشهد

حسن موحدیان درباره تبلیغات زودهنگام کاندیداها با تاکید بر رعایت اعتدال در مورد اجرای قوانین گفت: مطلع هستیم که افرادی که قصد کاندیداتوری در مشهد را دارند بدون اشاره به انتخابات کارت ویزیت بین مردم توزیع می کنند شاید این کار از نظر مردم جرم تلقی شود ولی نباید سخت گیری بیش از حد در این باره انجام شود چرا که قانونی دراین باره برای منع افراد وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گونه جرائم انتخاباتی در مشهد اتفاق نیفتاده افزود: نمی توان به خاطر برگزاری انتخابات طی ماه های آینده جلوی فعالیت و سخنرانی برخی افراد که ممکن است نامزد انتخابات شوند را گرفت مگر اینکه در قانون صراحتا به این موضوع اشاره شود.

وی بیان کرد: در مورد استفاده از امکانات دولتی نیز به تمام ادارات مشهد بخشنامه ای ابلاغ شده تا کاندیدا برای تبلیغات کوچکترین استفاده ای از امکانات و اموال عمومی نداشته باشند و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود.

موحدیان در مورد جرائم انتخاباتی توسط مردم اظهارکرد: پیشگیری لازم در این باره انجام شده و امکان هیچگونه تخلف انتخاباتی توسط افراد در فرایند رای دادن وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش سیاستگذاری و نظارتی نمایندگان مجلس تاکید کرد: کسی که می خواهد کاندیدای نمایندگی شود و قانونگذار باشد باید رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه ستادهای انتخاباتی نمایندگان در پی تخریب و تضعیف رقبای انتخاباتی خود نباشند افزود: تخلف انتخابانی با آموزه های دینی ما جور درنمی آید و نمایندگان و ستادهای انتخاباتی آنها توجه داشته باشند که هر رفتاری در فرایند برگزاری انتخابات داشته باشند از جانب دشمنان به حساب اسلام گذاشته می شود.

انتخابات رایانه ای در مشهد نداریم

فرماندار مشهد در خصوص برگزاری انتخابات مجلس به صورت مکانیزه و رایانه ای گفت: 10 درصد انتخابات در کشور به صورت مکانیز برگزار می شود که با توجه به اینکه این طرح به صورت پایلوت اجرا می شود در حوزه های انتخابیه ای اجرا می شود که جمعیت کمتری دارند و زیرساخت های لازم نیز درآنجا مهیاست.

وی افزود:10 درصد انتخابات در خراسان رضوی به شیوه رایانه ای اجرا می شود ولی مشهد به عنوان کلانشهری که دارای جمعیت زیاد و حوزه های انتخابیه فروانی است به احتمال زیاد برای اجرای این طرح انتخاب نمی شود.

وی گفت: انتخابات به صورت نیمه مکانیزه در مشهد انجام خواهد شد که در این رابطه هم اکنون دوره آموزشی برای کاربران در حال برگزاری است.

کمیته امنیت انتخابات در مشهد تشکیل شد

فرماندار مشهد از تشکیل کمیته امنیتی انتخابات در فرمانداری خبر داد و افزود: در این کمیته مسائل موجود در جامعه و تمامی اخبار موجود تحلیل و بررسی می شود.

وی افزود: با توجه به دسترسی این کمیته به تمامی اطلاعات و اخباری که در جامعه، رسانه های مکتوب و مجازی منتشر می شود تا کنون مشکل امنیتی درباره انتخابات مشهد رصد نشده است.

وی با بیان اینکه طرح امنیتی انتخابات تهیه شده و به زودی ابلاغ می شود، افزود: وظایف تمامی دستگاه های اجرایی و نهادها در این طرح دیده شده تا بتوانند در زمینه پیشگیری به موقع وارد عمل شوند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اظهارکرد: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی که در دادگستری خراسان رضوی تشکیل شده بازوی فرمانداری در پیشگیری از جرائم است و با توجه به این موضوع پیش بینی می کنیم مسائل امنیتی در مشهد نداشته باشیم.

وی در خصوص ثبت نام انتخاباتی نیز افزود: با کسانی که سوابق روشنی در رفتار و عملکرد ندارند مماشات نمی کنیم و در چارچوب قوانین اگر اقدامی خلاف امنیت ملی انجام داده باشند رد صلاحیت می شوند.

منشور اخلاقی انتخابات تدوین شده است

وی آگاهسازی مردم و شفاف سازی را رسالت رسانه ها در زمان انتخابات دانست و افزود: رسانه ها باید شاخص های یک نماینده را به صورت کلی برای مردم تبیین کنند و تا انتخاب اصلح توسط جامعه اتفاق بیفتد.

وی از تدوین منشور اخلاقی انتخابات در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان خبر داد و افزود: منشور اخلاقی و حقوقی انتخابات توسط این ستاد در اختیار فرمانداری قرار گرفته و به محض ثبت نام در انتخابات در اختیار کاندیداها و ستادهای انتخاباتی آنها قرار می گیرد.

وی درباره منشور اخلاقی انتخابات اظهارکرد: این منشور در دو فصل به اصول ارزش های اخلاقی و آیین رفتار اخلاقی در انتخابات پرداخته است.

وی گفت: در سرفصل اصول ارزش های اخلاقی این منشور 14 اصل مورد تاکید قرارگرفته که دین محوری و ارزش گرایی اسلامی، قانون محوری و قانون گرایی، احساس تعلق و مسئولیت جمعی، پاسخ گویی و نقدپذیری نمایندگان از جمله آنهاست.

وی افزود: حق محوری و انصاف، مشارکت حداکثری، همبستگی استقلال و اقتدار ملی، حفظ منافع ملی و مصالح اسلامی و احترام به آنها و مردم سالاری دینی از دیگر محورهای اصول منشور اخلاقی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

فرماندار مشهد بیان کرد: در فصل آیین رفتار اخلاق در انتخابات از مجریان و برگزار کنندگان خواسته شده تا اجرای قوانین و آیین نامه های انتخاباتی، به دور از سلیقه های جناحی و حزبی و شخصی صورت بگیرد.

موحدیان افزود: حفظ بی طرفی در اظهارات رسمی درباره نامزدها و طرفداران آنها، اجتناب نیروهای انتظامی از ورود به جناح بندی های سیاسی و جانبداری یا مخالفت با نامزدها و احزاب یا جریانهای انتخاباتی و توجه با ایفای نقش حرفه ای خود در اتحاد و همبستگی ملی از اصولی است که مجریان و برگزار کنندگان باید به آن مقید باشند.

وی تاکید کرد: ناظرین شامل ناظرین شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس شورای نیز در این منشور اخلاقی به رعیات بی طرفی در نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت ها و رعایت حیثیت اجتماعی و پاسخ گویی در برابر مراجع قانونی و افکار عمومی توصیه شده اند.

فرماندار مشهد گفت: دراین منشور اخلاقی از مطبوعات و رسانه های جمعی نیز خواسته شده تا ضمن حفظ بی طرفی کامل انتخاباتی و فراهم سازی زمینه بدون تبعیض برای تبلیغات همه نامزدها و جریان های انتخاباتی به ایجاد فضای نقد منصفانه و مشفقانه درباره عملکرد ارکان انتخابات بپردازند.

وی افزود: در منشور اخلاقی به نخبگان و شخصیت های تاثیر گذار نیز توصیه شده تا توجه و احترام به ارزشهای دینی و ملی در بیانه ها و سخنرانی ها و موضع گیری های خود داشته باشند و به شناخت معیارهای نامزد اصلح و ایجاد روحیه نقد منصفانه در جامعه کمک کنند.

وی تاکید کرد: دوطلبان، نامزدها، احزاب و ستادهای انتخاباتی نیز به ترجیح مصالح عمومی و ملی بر منافع شخصی و گروهی و رعایت انصاف و ادب در برخورد با رقبا توصیه شده اند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب کنندگان نیز در این منشور اخلاقی دیده شده اند افزود: انتخاب کنندگان باید ضمن هوشیاری در برابر تبلیغات بیگانگان به کسب آگاهی درباره معیارهای یک انتخاب درست اهتمام کرده و از تعصبات قومی، مذهبی و محلی پرهیز کنند.