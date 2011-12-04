پنجمین همایش بزرگ جوانان عاشورایی در استان مرکزی برگزار می شود

ابوالفضل خاکباز با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین همایش بزرگ جوانان عاشورایی با هدف گرامیداشت ایام شهادت ابا عبدالله الحسین(ع) و فلسفه قیام عاشورا با حضور پسران دانش آموز روز یکشنبه در مناطق 15 گانه آموزش و پرورش استان مرکزی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش تشکلهای دانش آموزی اعم از بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی، سازمان دانش آموزی و شورای دانش آموزی حضور خواهند داشت.

رئیس امور تربیتی اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی گفت: همایش بزرگ جوانان عاشورایی اراک با حضور آبت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، سیف الله کریم زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی و 1200 دانش آموز پسر مدارس شهر اراک در مصلای بیت المقدس اراک برگزار می شود.