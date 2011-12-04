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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۵

پنجمین همایش بزرگ جوانان عاشورایی در استان مرکزی برگزار می شود

پنجمین همایش بزرگ جوانان عاشورایی در استان مرکزی برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی از برگزاری پنجمین همایش بزرگ جوانان عاشورایی در روز هشتم ماه محرم در سراسر استان مرکزی خبر داد.

ابوالفضل خاکباز با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین همایش بزرگ جوانان عاشورایی با هدف گرامیداشت ایام شهادت ابا عبدالله الحسین(ع) و فلسفه قیام عاشورا با حضور پسران دانش آموز روز یکشنبه در مناطق 15 گانه آموزش و پرورش استان مرکزی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش تشکلهای دانش آموزی اعم از بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی، سازمان دانش آموزی و شورای دانش آموزی حضور خواهند داشت.

رئیس امور تربیتی اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی گفت: همایش بزرگ جوانان عاشورایی اراک با حضور آبت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، سیف الله کریم زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی و  1200 دانش آموز پسر مدارس شهر اراک در مصلای بیت المقدس اراک برگزار می شود.

کد مطلب 1476294

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