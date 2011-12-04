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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

باباخانی:

مرکز بهداشت روستایی نهرابی به 56 روستا خدمات می دهد

مرکز بهداشت روستایی نهرابی به 56 روستا خدمات می دهد

روانسر - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار شهرستان روانسر گفت: مرکز بهداشتی و درمانی روستای نهرابی به 56 روستای شهر شاهو خدمات ارائه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد باباخانی گفـت: برای احداث این مرکز با زیربنای 530 متر مربع، یک میلیارد ریال در سالجاری اختصاص یافته است.

معاون فرماندار روانسر تاکید کرد: برای خرید وسایل و تجهیزات مرکز بهداشتی و درمانی روستایی "نهرابی" 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

باباخانی افزود: این مرکز با 56 روستای تحت پوشش به جمعیتی بالغ بر 7 هزار و 600 نفر خدمات ارائه می دهد.

معاون فرماندار روانسر در پایان تصریح کرد: این شهرستان دارای 35 خانه بهداشت روستایی است و با فعالیت 55 بهورز در این شهرستان، بیش از 21 هزار نفر از جمعیت روستایی روانسر تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی هستند.

بر اساس این گزارش، زمین این مرکز توسط یکی از اهالی شهر شاهو اهدا شده است.

کد مطلب 1476301

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