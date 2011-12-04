مناسب سازی؛ حلقه گم شده شهرسازی/ معلولان توجه می خواهند نه ترحم!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های انجام شده ، نشان می دهد که مشکلات معلولان، بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد، جنبه اجتماعی و فرهنگی داشته و اکثر معلولان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبرو هستند.

موانع اجتماعی، معلولان را از استفاده از تسهیلات شهری و رفاهی محروم ساخته و نگرش غیر کارشناسانه اجتماعی نیز معلولان را تاحد زیادی از زندگی عادی و روابط متعارف اجتماعی، دور می کند، که البته به علت عدم تساوی در برخورداری زنان و مردان معلول از مراقبت های بهداشتی، آموزش های شغلی و سایر خدمات اجتماعی، پیامدهای معلولیت برای زنان به گونه ای شدیدتر بروز می کند.

به هرحال، معلولان چه زن و چه مرد، به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیت هایی در زندگی مواجه می شوند که بدون حمایت دیگران، قادر به مقابله با آن نیستند که ایجاد شرایط مناسب و رعایت حقوق معلولان، تنها گوشه ای از ادای دین جامعه به این افراد به عنوان شهروندان جامعه است.

وجود 12 هزار معلول تحت پوشش در خراسان جنوبی/ معلولیت ذهنی بیشترین آمار معلولان در استان

رئیس سازمان بهزیستی خراسان جنوبی از وجود 12 هزار و 680 معلول تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: از این تعداد هزار و 157 مورد معلولین بینایی، 75 معلول در ضایعه نخاعی، سه هزار و 685 ذهنی، سه هزار و 387 مورد جسمی حرکتی، 238 مورد صرع، هزار و 290 مورد چند معلولیتی،707 نفر روانی مزمن و هزار و 929 مورد معلولان شنوایی هستند.

محمدحسن اکبری مطلق با اشاره به اینکه بیشترین نوع معلولیت استان با 26 درصد به معلولین ذهنی استان اختصاص دارد، افزود: پس از آن به ترتیب معلولیت های جسمی و حرکتی، شنوایی، چند معلولیت و بینایی بیشترین معلولین استان را به خود اختصاص دادند.

ازدواج فامیلی علت معلولیت در خراسان جنوبی

وی مهمترین علت معلولیت در سطح استان براساس بررسی های انجام شده را ازدواجهای فامیلی و مادرزادی عنوان کرد و بیان داشت: این امر نیازمند برنامه های ویژه پیشگیری و اطلاع رسانی جامع در سطح استان است.

اکبری مطلق بیماری و سوانح را از دیگر علل معلولیت در استان برشمرد و افزود: اقدامات پیشگیرانه بهزیستی در این راستا برگزاری برنامه هایی برای پیشگیری، کنترل و کاهش نرخ معلولیت انجام شده است.



خراسان جنوبی 12 هزار معلول دارد که ازدواج های فامیلی عامل اصلی ایجاد معلولیت در استان است مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی

وی اجرای طرح غربالگری شنوایی در سال 87 به عنوان آخرین استان را از جمله اقدامات این نهاد دانست و گفت: در این زمینه 80 درصد نوزادان تحت پوشش برنامه قرار گرفته اند که از این تعداد حدود 75 درصد پوشش شهری و83 درصد تحت پوشش روستایی برنامه قرار گرفتند.

اکبری مطلق با اشاره به اجرای برنامه غربالگری بینایی به عنوان یکی دیگر از فعالیت های پیشگیرانه در استان، بیان کرد: طی 9 ماهه اول امسال حدود 15 هزار کودک تحت پوشش طرح قرار گرفته اند.

وی همچنین به برگزاری برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیتها در استان اشاره کرد و افزود: در این راستا طی سال گذشته حدود 30 هزار و 105 نفر تحت پوشش برنامه قرار گرفته اند که حدود 75درصد افراد روستایی و 25 درصد افراد شهری تحت آموزش برنامه قرار گرفته اند.

به گفته وی این برنامه با همکاری بسیج سازندگی، نهضت سواد آموزی، فنی و حرفه ای و موسسات و NGO ها اجرا شده است.

فعالیت سه مرکز ژنتیک در استان

وی از فعالیت سه مرکز ژنتیک در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد یک مرکز دولتی و دو مرکز غیر دولتی بوده که طی شش ماهه اول امسال تعداد 577 نفر خدمات دریافت کرده اند.

اکبری مطلق ادامه داد: به طور کلی از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر266 هزار نفر تحت پوشش برنامه های پیشگیری از معلولیت ها در سطح قرار گرفته اند.

مناسب سازی تنها هشت درصد در مکانهای آموزشی برای معلولان

وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه مناسب سازی فضاهای اداری استان، عنوان کرد: بر مبنای ارزیابی دقیق آماری که طی سال گذشته درخصوص میزان و کیفیت فضاهای مناسب سازی شده در سطح استان به انجام رسید، 26 درصد بخش های عمومی و هشت درصد مکانهای آموزشی از حیث دسترسی معلولین از جمله نابینایان مناسب سازی شده اند.

اکبری مطلق در خصوص چگونگی وضعیت مناسب سازی در شهرستانها، اظهار داشت: با توجه به تشکیل و فعال سازی کمیته های مناسب سازی شهرستان از سال 1386و برگزاری جلسات مکرر با حضور اعضاء مرتبط و در نتیجه ایجاد حساسیت در بین مسئولان و همچنین سایر آحاد جامعه وضعیت کلی گسترش و پیشرفت فضاهای مناسب سازی شده در سطح شهرها و شهرستانهای استان، بین 20 تا 26 درصد است.

وی ادامه داد: طی بررسی انجام شده شهرهای بیرجند، قاین و فردوس به ترتیب از شرایط بهتری در زمینه مناسب سازی فضاها برای معلولان برخوردارند.

عدم مناسب سازی فضاهای گردشگری و تفریحی علت محرومیت معلولان از این اماکن

اکبری مطلق در زمینه گردشگری و فضای تفریحی برای معلولان استان، اظهار داشت: تاکنون در خصوص کیفیت مناسب سازی، وضعیت دسترسی و استفاده از اماکن تفریحی بین راهی، سالن های غذا خوری، سرویس های بهداشتی و ... متاسفانه وضعیت نامناسب در این اماکن به چشم می خورد.

وی عدم مناسب سازی در این اماکن را علت محرومیت معلولان برای استفاده این قشر از اماکن تفریحی دانست و افزود: در این زمینه اهتمام و اقدام عملی از سوی دستگاه های ذیربط انتظار می رود.

جذب تنها نیم درصد معلولان از محل قانون سه درصد

وی در خصوص قانون جذب سه درصد نیروی انسانی ادارات از معلولین در سطح استان، بیان کرد: از ابتدای تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در 16 اردیبهشت ماه سال 83، تا کنون نزدیک به 60 نفر از معلولان واجد الشرایط از طریق استفاده از مزایای قانون سه درصد استخدام معلولین به کار گرفته شده اند.

وی اظهار داشت: این رقم معادل با تقریبا نیم درصد کل معلولان تحت حمایت بهزیستی استان بوده و نیازمند اهتمام ویژه از سوی مسئولان است.

اشتغال، مسکن، چگونگی برخورد جامعه با آنها و...... را مهمترین مشکل معلولان در استان برشمرد و عنوان کرد: مهمترین مشکل معلولان عدم خودباوری و اعتماد به نفس و غفلت ‌ها و کم ‌لطفی ‌های جامعه و مسئولان نسبت به حقوق شهروندی آنهاست.

وی ادامه داد: در زمینه مسکن با انجام طرح نهضت مسکن و مسکن مهر، نسبت به رفع مشکل مسکن معلولین با مشارکت خانواده اقدام می شود و خوشبختانه در سایه توجه ویژه دولت نهم و دهم شاهد پیشرفتهای چشمگیری در تامین مسکن معلولان بوده ایم.

رئیس سازمان بهزیستی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: برای ایجاد اشتغال برای معلولان در سال جاری، پرداخت تسهیلات اشتغال زایی بسیار خوبی در زمینه مشاغل خانگی و راه اندازی تعاونی های فراگیر ملی در دستور کار سازمان بوده، که امیداواریم تا پایان سال جاری بسیاری از معلولان واجد شرایط اشتغال، بکارگیری خواهند شد.

اجرای طرح CBR در خراسان جنوبی

CBR از طریق تلاشهای مشترک افراد معلول، خانواده ها، جامعه و خدمات بهداشتی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی تحقق می یابد.

توانبخشی مبتنی برجامعه یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده نیست، بلکه یک برنامه منعطف است که بستگی به جامعه، مقتضیات فرهنگی و اقتصادی، نیازهای روزمره معلولین، سرویسهای موجود، درجه توسعه یافتگی، سوابق و سیاست های هر کشوری دارد.

شناسایی 9 هزار معلول در خراسان جنوبی

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، از آغاز به کار طرح CBR از سال 85 در استان خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر 450 هزار جمعیت شهری و روستایی استان تحت پوشش این طرح قرار دارند.

فاطمه رزاقی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح 9 هزار و 200 معلول در سطح استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه توانبخشی مبتنی برجامعه به سه طریق در مناطق تحت پوشش اجرا می شود، افزود: این طرح از طریق مراکز بهداشت و خانه های بهداشت، دهیاران و تسهیل گران اجرا می شود.

رزاقی اضافه کرد: هم اکنون 158 دهیار، 169 خانه بهداشت و 138 نفر تسهیل گر در این فعالیت دارند.

26درصد معلولیت استان جسمی و حرکتی است

وی با اشاره به اینکه بیشترین معلولیت استان و بالغ بر 26 درصد جسمی حرکتی هستند، بیان کرد: مهمترین دلایل معلولیت در استان به ترتیب مادرزادی، ژنتیکی و ازدواج های فامیلی هستند.

رزاقی به برنامه پیشگیرانه بهزیستی در این زمیه اشاره کرد و گفت: اجرای 100 درصدی این طرح در روستاهای استان، تحت پوشش قرا گرفتن تمام شهرستان ها از جمله این افدامات است.

وی با بیان اینکه تاکنون در سرایان و بشرویه این طرح 100 درصد اجرا شده است، عنوان کرد: شهرستان های نهبندان، درمیان، سربیشه و فردوس از جمله شهرستانهایی است که طرح در آن اجرا نشده است.

وی ادامه داد: در سال جاری اجرای طرح توانبخشی مبتنی برجامعه در سه شهرستان قاین، نهنبدان و درمیان که کمتر از 50 درصد تحت پوشش هستند در دستور کار قرار گرفته و تا پایان 100 درصد محقق خواهد شد.

130 میلیون تومان هزینه توانبخشی معلولان خراسان جنوبی

رزاقی با اشاره به هزینه های توانبشخی برای معلولان چشمگیر بوده و نیازمند توجه ویژه است، عنوان کرد: سال گذشته بیش از 130 میلیون تومان برای هزینه توانبخشی در استان هزینه شده است.

وی به نحوه اجرای این طرح روستاهای هدف اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا پس از استقرار در محل سکونت، معلولان ساکن در روستا شناسایی شده و نیازهای آنان بر آورده می شود.

رزاقی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرطح در مرحله نخست افراد نیازمند آموزش در خانواده، آموزش را ازطریق کتابچه های مخصوص و مربیان مربوطه دریافت می کنند، افزود: پس از این مرحله معلولین شناسایی شده نیازمند آموزشهای رسمی، بصورت ادغام یافته در مراکز رسمی آموزش لازم را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین افراد نیازمند خدمات تخصصی توانبخشی از قبیل وسایل کمک توانبخشی، اشتغال و بازتوانی، حمایت و خدمات درمانی وسایر خدمات جهت دریافت خدمات مذکور به سطوح بالاتر ارجاع داده می شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی در پایان اهداف کلی طرح را شناسایی معلولین مناطق روستایی و دورافتاده که به خدمات توانبخشی دسترسی ندارند دانست و یادآور شد: معلولان از این طریق با خدمات آشنا شده و از طریق امکانات سازمان بهزیستی خدمات مورد نظر را دریافت می کنند.

قداست موسسه توانبخشی علی اکبر مرتفع کننده مشکلات معلولان

مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به فلسفه راه اندازی این موسسه اشاره کرد و گفت: اساس و هدف اصلی راه اندازی این موسسه حفظ کرامت مقام انسانی، تقویت روحیه کمک به همنوع در جامعه، افزایش معنویت و اعتقادات مردم است.

مسعود درویشی با اشاره به آغاز به کار این موسسه از سال 76 در بیرجند، عنوان کرد: در این موسسه هم اکنون حدود 300 معلول نگهداری می شوند.

وی نوع معلولیت این کودکان را جسمی و ذهنی اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد 100 نفر دختر و 200 معلول پسر هستند.

درویشی در خصوص خدمات قابل ارائه در این موسسه، اظهار داشت: کلیه خدمات مطابق با استانداردها از قبیل برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های ورزشی، ورزش های همگانی قهرمانی، کلاس های روان بخشی، کلاس های کاردرمانی و.. ارائه می شود.

فعالیت کلنیک دندانپزشکی در مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر(ع)

درویشی همچنین از فعالیت کلینیک دندانپزشکی در مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) خبر داد و گفت: این موسسه تنها موسسه است که از این کلینیک برخوردار بوده و به معلولان خدمات ارائه می دهد.

وجود مرکز آرتورزپروتوز در مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر(ع)

وی همچنین به وجود تنها مرکز آرتورزپروتوز بیرجند در این مرکزاشاره کرد و افزود: در سطح استان این مرکز تنها در شهرستان بیرجند فعال بوده و مشغول به ارائه خدمات است.

درویشی با اشاره به نحوه خدمات دهی این مرکز در سطح استان، تصریح کرد: این مرکز در بحث معلولیت و تهیه وسایل کمک اندامی از قبیل دست و پا و سایر خدمات به مردم(در حوادث و سوانح) و معلولین این استان خدمات می دهد.

وی با اشاره به اینکه موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند از محل کمک های خیرین و مردم تامین هزینه می شود، اظهار امیدواری کرد: این مرکز به دلیل حمایت های مردمی و خیرین خوشبختانه با مشکلات مالی خاصی مواجه نبوده و به دلیل قداست این مرکز نزد مردم مشکلات آن مرتفع می شود.

درویشی اضافه کرد: در حال حاضر تنها 30 درصد هزینه های موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) از طریق یارانه دولت و مابقی هزینه های آن از محل کمک های خیرین و مردم تامین می شود.

وی برگزاری کلاس های آموزشی، شناختی، گفتار درمانی را از دیگر خدمات این موسسه برشمرد و افزود: برگزاری اردوهای زیارتی هفته ای از امامزدگان سطح استان، اردوهای تفریحی، اردوهای ورزشی، از دیگر برنامه های این موسسه برای معلولان است.

درویشی از فعالیت دو پزشک در این مرکز خبر داد و گفت: با اقدامات پیشگیرانه انجام شده از سوی مسئولان موسسه طی سه سال گذشته هیچگونه بیماری اپیدمی شایع نشده است.

وی تعداد نیروی انسانی این موسسه را در حال حاضر 120 نفر اعم از کادر مددیاری، پشتیبانی و تخصصی ذکر کرد.

درویشی با اشاره به استعدادها و قابلیت های معلولان این مرکز، بیان کرد: صنایع دستی از جمله گلیم بافی، ترمه دوزی، سرمه دوزی، معرق و... بوده که تولیدات این معلولان طی دو سال گذشته در بیش از 10 نمایشگاه صنایع دستی استان به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به استعدادهای معلولان این مرکز در زمینه ورزشی، عنوان کرد: کسب 14 مدال مختلف ورزشی در سال 88 و 16 مدال رنگی در سال گذشته از جمله افتخارات ورزشی این مجموعه است.

درویشی عدم مناسب سازی فضاها و وسایل توانبخشی را از جمله مشکلات این مرکز برشمرد و یادآور شد: عدم وجود سالن های ورزشی مناسب و یا فضاهایی که در جهت ترمیم حالت ضعف های جسمانی معلول کمک کند، از جمله این مشکلات است.

راه اندازی مرکز سالمندان در بیرجند

مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند از راه اندازی مرکز سالمندان حضرت علی اکبر(ع) شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: این مرکز پیش بینی شده طی هفت ماه آینده در این موسسه فعالیت خود را آغاز کند.