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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

عبدوس در گفتگو با مهر:

هیچ مجوزی برای شکار خرس در گیلان صادر نشده است

هیچ مجوزی برای شکار خرس در گیلان صادر نشده است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: تاکنون از سوی این اداره کل هیچ گونه مجوزی برای شکار خرس در استان صادر نشده است.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایت یکی از دامداران شهرستان ماسال مبنی بر حمله خرس به وی، زخمی شدن ایشان و نیز تلف کردن یک راس گاو شیری اظهارداشت: مراجعه افراد به اداره کل محیط زیست و طرح شکایت درچنین مواردی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و بدون ادله هیچ گونه مجوزی مبنی برشکار حیوان صادر نمی شود.

وی ادامه داد: در خصوص چنین مواردی بررسی صحت و سقم شکایت، تعیین خسارت وارده به دام، درخواست ضرر و زیان از سازمان متبوع، پایش و کنترل مناطق توسط ماموران اجرایی محیط زیست لحاظ می شود.

مدیرکل محیط زیست گیلان یادآورشد: علاوه بر اقدامات کنترلی از قبیل متواری کردن گونه و در شرایط بحرانی، صدور مجوز زنده گیری گونه و یا دفع آن در صورت هار بودن حیوان و آسیب های وارده غیر قابل جبران به انسان درصورت تکرار دفعات حمله به انسان انجام می شود.

کد مطلب 1476304

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