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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی آزمایشگاههای آنفلوانزا در کشور

راه اندازی آزمایشگاههای آنفلوانزا در کشور

رئیس اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی از راه اندازی شبکه آزمایشگاهی آنفلوانزا در کشور خبر داد و گفت: این آزمایشگاهها وظیفه دارند موارد مشکوک به آنفلوانزا را بررسی و تشخیص دهند.

دکتر حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 2 هزار آزمایشگاه بهداشتی در کشور وجود دارد که عمده فعالیتهای این آزمایشگاهها در قالب بیماریهای تحت مراقبت و کنترل تعریف شده است.

وی با اشاره به وجود نظام مراقبت از بیماریها در کشور، وظیفه آزمایشگاههای بهداشتی را کنترل و رصد بیماریهای واگیر و شایع دانست و افزود: بر همین اساس برای تک تک بیماریهای واگیر و شایع در کشور، آزمایشگاه مرجع راه اندازی کردیم.

غلامی از راه اندازی شبکه آزمایشگاههای آنفلوانزا را در کشور خبر داد و گفت: آزمایشگاه مرجع آنفلوانزا در تهران قرار دارد و 11 آزمایشگاه منطقه ای در کشور با این آزمایشگاه در ارتباط هستند.

رئیس اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی کشور، وظیفه آزمایشگاههای آنفلوانزا را شناسایی موارد مشکوک به آنفلوانزا و تشخیص آنها دانست و گفت: آزمایشگاههای منطقه ای وظیفه دارند موارد مشکوک را برای تایید به آزمایشگاه مرجع بفرستند.

کد مطلب 1476311

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