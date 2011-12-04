راه اندازی آزمایشگاههای آنفلوانزا در کشور

دکتر حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 2 هزار آزمایشگاه بهداشتی در کشور وجود دارد که عمده فعالیتهای این آزمایشگاهها در قالب بیماریهای تحت مراقبت و کنترل تعریف شده است.

وی با اشاره به وجود نظام مراقبت از بیماریها در کشور، وظیفه آزمایشگاههای بهداشتی را کنترل و رصد بیماریهای واگیر و شایع دانست و افزود: بر همین اساس برای تک تک بیماریهای واگیر و شایع در کشور، آزمایشگاه مرجع راه اندازی کردیم.

غلامی از راه اندازی شبکه آزمایشگاههای آنفلوانزا را در کشور خبر داد و گفت: آزمایشگاه مرجع آنفلوانزا در تهران قرار دارد و 11 آزمایشگاه منطقه ای در کشور با این آزمایشگاه در ارتباط هستند.

رئیس اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی کشور، وظیفه آزمایشگاههای آنفلوانزا را شناسایی موارد مشکوک به آنفلوانزا و تشخیص آنها دانست و گفت: آزمایشگاههای منطقه ای وظیفه دارند موارد مشکوک را برای تایید به آزمایشگاه مرجع بفرستند.