سامانه بلوتوث کتابخانه های عمومی قزوین راه اندازی شد

محمود لالوها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سامانه بلوتوث کتابخانه های عمومی در راستای اجرای سیاست های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی به مراجعان راه اندازی شده است.

وی افزود: با استفاده از این سامانه پس از ورود فرد به کتابخانه های مجهز به بلوتوث سنتر، با توجه به ظرفیت گوشی همراه مراجعه کننده، یک یا چند کتاب مناسب و مفید برای تلفن وی ارسال می شود.

این مسئول تصریح کرد: به دلیل کارکرد خوب این سامانه در تلاشیم طی ماه های آینده با جذب بودجه کافی تمامی کتابخانه های بزرگ استان را به این سامانه مجهز کنیم.

لالوها یادآور شد: با توجه به پیشرفت فوق العاده علم و تکنولوژی در جهان خدمات رسانی در شغل ها و حرفه های مختلف نیز اشکال متفاوت و متنوعی پیدا کرده است.

وی بیان کرد: راه اندازی و تجهیز ادارات به سیستم های نوین خدمات رسانی نیازمند بودجه و اعتبارات زیادی است که به دلیل اهمیت این امر گریزی از صرف هزینه در این زمینه نیست که انجام موفقیت آمیز آن نیاز به حمایت مسئولان مربوطه دارد.

لالوها عنوان کرد: امروزه رسانه های گروهی و سایت های مختلف در سراسر دنیا حجم گسترده ای از اطلاعات را در اختیار مخاطبان قرار می دهند در حالیکه برخی از آن ها در گروه اطلاعات مفید و صحیح قرار نمی گیرند این در حالی است که کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی پس از بررسی های محتوایی توسط کارشناسان متخصص به مردم

عرضه می شوند.

وی اظهارداشت: در این راستا لازم است کتابخانه های عمومی به عنوان مجتمع های فرهنگی مهم کشور غنی سازی شوند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین یادآور شد: به همین دلیل شایسته است مسئولان توجه بیشتری نسبت به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها و به روزرسانی نحوه خدمات در آن ها داشته و حمایت های لازم را در این زمینه داشته باشند.



