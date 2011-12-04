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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۲

در دیدار با ضرغامی؛

حسن اف بر برجسته کردن اعتقادات دینی تاکید کرد

حسن اف بر برجسته کردن اعتقادات دینی تاکید کرد

دستیار ویژه و رئیس بخش اجتماعی سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان با عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین ضمن تأکید بر زمینه‌های مشترک تاریخی،‌ فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بر اهمیت همکاری‌های متقابل رسانه‌ای برای نزدیکی هر چه بیشتر دو دولت با یکدیگر تأکید کردند.

علی حسن اف با اشاره به جایگاه برجسته جمهوری اسلامی در سطح جهانی و حمایت‌های دولت آذربایجان در مجامع بین‌المللی و احترام آنان به شعائر مذهبی مردم در مورد سوء تفاهمات موجود در این رابطه توضیح داد و از رئیس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد تا در بیان اخبار و تحلیل‌های مربوط به کشور آذربایجان؛ جامعیت رویکرد دولت متبوع مورد توجه قرار گیرد.

ضرغامی نیز با بیان اهمیت نقش و جایگاه مردم به ویژه اعتقادات دینی و مذهبی آنان از آقای حسن اف خواست تا نمادها و نشانه‌های اعتقادی مردم در رویکرد دولت آذربایجان نسبت به این امور به ویژه مسئله حجاب بیش از گذشته برجسته شود تا انعکاس رسانه‌ای آن در سطح جهانی مطابق با واقع باشد.

در این دیدار نوشیروان محمد اف رئیس شورای ملی رادیو وتلویزیون آذربایجان نیز حضور داشت.

ضرغامی خطاب به حسن اف گفت: تجربه ارزشمند جمهوری اسلامی نشان داده است که امنیت پایدار در گرو اتکاء به مردم وصیانت از اعتقادات و شعائر دینی و مذهبی آنان است. سیاست رسانه ملی پس از دیدار با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان بر همکاری و ارسال انواع تولیدات مورد نیاز شبکه‌های کشور آذربایجان برای استفاده مردم مسلمان آن کشور بوده است.

کد مطلب 1476319

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