سفر هیئت تجاری سرمایه گذاری لبنان به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت تجاری لبنانی مذکور متشکل از مدیران 18 شرکت تجاری بوده که زمینه فعالیت آنها عمدتاَ کاشی و سرامیک، سنگ و گرانیت، مواد غذایی، شیرآلات و اتصالات بهداشتی، تجهیزات و لوازم حمام و آشپزخانه، غلات، آرد و حبوبات، ماشین آلات نانوایی، خدمات مشاوره و بازاریابی، خدمات گردشگری، خدمات فنی و مهندسی( نفت، پتروشیمی و انرژی و ساختمان سازی) است.

هیئت تجاری مذکور قرار است طی سفر چهار روزه خود به تهران، علاوه بر دیدار با برخی وزیران کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در همایش تجاری با حضور شرکتهای خصوصی ایرانی در محل اتاق بازرگانی ایران حضور پیدا کند.

اعضای هیئت همچنین با مسئولین سازمان سرمایه گذاری ایران، سازمان توسعه تجارت ایران دیدار می کنند و با طرح ها، زمینه ها و مشوقهای سرمایه گذاری و تجاری در ایران آشنا می شوند.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است هیئت لبنانی با کارگروه اقتصادی استانداری تهران جلسه ای به منظور تبادل اطلاعات تجاری به منظور افزایش سطح همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور داشته باشد.