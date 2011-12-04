10 هزار و 500 نظامی آمریکایی از عراق خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "محمد العسگری" امروز اظهار داشت : در حال حاضر 10 هزار و 500 نظامی آمریکایی در عراق حضور دارد که طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، این افراد باید نیز باید تا آخر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

وی با بیان اینکه نیروهای آمریکایی در چندین محور از اراضی عراق در حال خروج از کشور هستند، گفت : نظامیان باقی مانده در پنج پایگاه به سر می برند و خود را برای خروج از عراق طی روزهای آتی آماده می کنند.

پس از پایان سال 2011 شماری از نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به نیروهای عراقی بدون مصونیت قضایی در خاک این کشور باقی خواهند ماند که مقامات آمریکایی تلاش می کنند برای نظامیان خود مصونیت کسب کنند.