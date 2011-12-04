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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

یک مقام عراقی :

10 هزار و 500 نظامی آمریکایی از عراق خارج می شوند

10 هزار و 500 نظامی آمریکایی از عراق خارج می شوند

سخنگوی وزارت دفاع عراق از آمادگی 10 هزار و 500 نظامی آمریکایی برای خروج از عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "محمد العسگری" امروز اظهار داشت : در حال حاضر 10 هزار و 500 نظامی آمریکایی در عراق حضور دارد که طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، این افراد باید نیز باید تا آخر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.

وی با بیان اینکه نیروهای آمریکایی در چندین محور از اراضی عراق در حال خروج از کشور هستند، گفت : نظامیان باقی مانده در پنج پایگاه به سر می برند و خود را برای خروج از عراق طی روزهای آتی آماده می کنند.

پس از پایان سال 2011 شماری از نیروهای آمریکایی مسئول آموزش به نیروهای عراقی بدون مصونیت قضایی در خاک این کشور باقی خواهند ماند که مقامات آمریکایی تلاش می کنند برای نظامیان خود مصونیت کسب کنند.

کد مطلب 1476355

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