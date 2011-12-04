فرهنگ مهدویت نشات گرفته از قیام عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین قربانعلی صفایی پور شامگاه شنبه در در مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی سمنان گفت: قرآن کریم یکی از مهمترین اهداف انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) است.

وی قرآن را یک اقیانوس بیکران دانست که بندگان به اندازه ظرفیت و توان خود از این عظمت بهره می برند و اظهار داشت: نگهداری قرآن حداقل بهره ای است که افراد می توانند از این امانت به جا مانده از سوی رسول اکرم (ص) بهره ببرند.

صفایی پور عدم وجود شیطان در اماکنی که قرآن موجود است را یکی دیگر از مزایای این کتاب آسمانی برشمرد و افزود: متاسفانه قرآن کریم در جامعه کنونی غریب بوده و لازم است تا تمامی دستگاه ها، مسئولین مربوطه و رسانه های جمعی و گروهی به این کتاب آسمانی از هیچ گونه تلاشی دریغ ننمایند.

وی یکی از اندیشه های امام خمینی (ره ) در انقلاب اسلامی را حاکم نمودن قرآن اعلام و تصریح کرد: قرآن تنها وسیله ای که آرامش انسان را در کنار آسایشی که دارد به ارمغان می آورد.

