تقابل ویسی و بلاژویچ در رویارویی صبای قم با مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دو هفته به پایان نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باقی مانده است و تیم فوتبال صبای قم در هفته شانزدهم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم فوتبال مس کرمان می‌رود.



در حالی که دیدارهای هفته پانزدهم از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه با انجام 9 مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان به انجام رسید بازی‌های هفته شانزدهم این جمعه آغاز می‌شود.



بر اساس زمان بندی در نظر گرفته شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، برنامه بازی‌ِهای هفته شانزدهم نیم فصل نخست لیگ برتر را نیز اعلام شد که بر اساس آن تیم فوتبال صبای قم در این هفته از رقابت‌ها در خارج از خانه میهمان تیم فوتبال مس کرمان و شاگردان بلاژویچ خواهد بود.



بدین ترتیب دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و مس کرمان از ساعت 15 روز جمعه هجدهم آذر ماه به میزبانی مس کرمان در ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باهنر شهر کرمان برگزار خواهد شد تا صبای قم برای جبران شکست یک بر صفر بازی قبل با داماش مقابل حریف قرار بگیرد.



صبای قم در حالی در این دیدار خارج از خانه مهم و سرنوشت ساز مقابل شاگردان میروسلاو بلاژویچ قرار خواهد گرفت که در هفته پانزدهم در خانه خود یعنی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم فوتبال داماش گیلان بود و به شکست یک بر صفر تن داد.



نکته جالب رویارویی تیم‌های فوتبال صبای قم و مس کرمان در هفته ما قبل پایانی نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور این است که این دو تیم 10 روز بعد از بازی در لیگ باید در جام حذفی نیز به مصاف یکدیگر بروند.



صبای قم در حالی که می‌توانست با حداقل امتیاز بازی خانگی مقابل داماش گیلان به مکان دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال برود، در خانه به داماش باخت تا در شرایط فعلی مکان چهارم جدول رده بندی را در اختیار داشته باشد.



شاگردان عبدالله ویسی در بازی با داماش گیلان به دومین باخت خانگی این فصل تن دادند در حالی که آنها پیش از این برابر ذوب آهن اصفهان در هفته دهم باخته بودند، از سوی دیگر صبا در خانه موفق به شکست تیم‌های فوتبال ملوان بندر انزلی، سایپا البرز، فولاد خوزستان و شهرداری تبریز نیز شده بود و برابر سپاهان اصفهان و استقلال تهران نیز مساوی کرد.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر با کسب 27 امتیاز بعد از استقلال تهران 33 امتیازی، هم امتیاز با تراکتور سازی تبریز و نفت تهران در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد و ساعت 15 جمعه این هفته در کرمان به مصاف مس می‌رود.

