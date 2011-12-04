یک واحد تولید جوجه در آمل طعمه حریق شد

شیرزاد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این کارگاه تولیدی که در روستای واسکس از توابع آمل رخ داد، حدود یک تن کاغذ فشرده شانه تخم مرغ دپو شده، تا حدود 70 درصد دچار سوختگی شد.



وی افزود: حضور به موقع آتش نشانان آملی با مهار آتش کارگاه تولید شانه تخم مرغ، از رسیدن شعله های آتش به کارخانه شالیکوبی و برنج های دپو شده جلوگیری کردند.



سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: کارگاه تولید کننده شانه تخم مرغ با کارخانه شالیکوبی دارای سقفی مشترک بوده و با یک دیوار از یکدیگر جدا می شدند و احتمال آتش سوزی در انبار برنج شالکوبی وجود داشت.



محمد زاده اضافه کرد: به علت تماس های مکرر و شدت آتش سوزی و نزدیکی آن به برنجهای انبار شده در کارخانه شالیکوبی مجاور، همزمان سه خودروی آتش نشانی به محل آتش سوزی اعزام شد.



وی یادآورشد: آتش نشانان با حضور در محل حادثه از چهارجهت به شعله های آتش حمله ور شده و توانستند در یک عملیات نفس گیر آتش را مهار کرده و از سرایت آن به کارخانه شالیکوبی جلوگیری کردند.



وی یادآورشد: عملیات خاموش کردن آتش و لکه گیری آن حدود پنج ساعت به طول انجامید.



