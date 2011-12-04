گفتگو با رئیس سابق پارلمان اروپا/ایران نقش مهمی درثبات افغانستان دارد

"هانس گرت پوترینگ" رئیس سابق پارلمان اروپا، رئیس سابق حزب مردم اروپا (EPP) و نماینده فعلی پارلمان اروپا که ریاست بنیاد "کنراد آدناور" را نیز بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به آلمان اظهار داشت : کنفرانس بین المللی افغانستان کنفرانسی برای صلح است و جامعه جهانی نه تنها علاقه مند است، بلکه مسئولیت بزرگی هم برای ایجاد و فراهم آوردن شرایط این صلح برعهده دارد به همین دلیل هم اکنون این کنفرانس برای دومین بار در بن برگزار می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور پاکستان به عنوان یکی از همسایگان اصلی افغانستان در نشست بن گفت : پاکستان برای حل مسئله افغانستان می تواند نقش مهمی ایفا کند. متاسفانه دولت پاکستان قصد نداشت که در این کنفرانس شرکت کند، اما این به معنای نادیده گرفتن نقش این کشور در آینده افغانستان نیست.

رئیس سابق پارلمان اروپا افزود: به هر حال بدون داشتن امید نمی توان از آینده افغانستان سخن گفت و پاکستان نیز در این میان نقش مهمی ایفا می کند و از این رو ما از شرکای خود می خواهیم در این تصمیم تجدید نظر کنند.

وی با اشاره به حمایتهای ایران از افغانستان اظهار داشت : ما از ایران انتظار داریم مانند گذشته به همکاری درباره افغانستان ادامه بدهد، همانطور که تاکنون نقش به سزایی در امنیت و ثبات این کشور ایفا کرده است.

هانس گرت پوترینگ درباره تحولات اخیر سوریه گفت : امیدواریم تحولات سوریه با روند دموکراتیک ادامه یافته و حکومت این کشور تلاش خود را برای کاهش خشونتها به کار گیرد. اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه نیز در همین راستا با هدف واداشتن دمشق به انجام این خواسته انجام شده است. البته ما امیدواریم که سوریه نیز شاهد پیشرفت دموکراتیک باشد.

رئیس سابق پارلمان اروپا در پاسخ به سوالی درباره تحریمهای همزمان ایران و سوریه اظهار داشت : ایران ارتباط تنگاتنگی با سوریه دارد، اما تحولات سوریه موضوعی جدا از مسئله ایران است. نگرانی غرب از احتمال نظامی بودن فعالیتهای هسته ای این کشور است. هر چند تاکنون مدرکی درباره اثبات این موضوع به دست نیامده، اما انتظار ما این است که ایران تاسیسات هسته ای اش را بر روی بازرسان بین المللی بگشاید و از این طریق غیر نظامی بودن فعالیتهای هسته ای اش را به اثبات برساند.