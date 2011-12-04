58 قلم شی تاریخی مربوط به عصر آهن و قاجار در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم نهامین افزود: در پی گزارش مردمی مبنی برخرید و فروش اشیاء عتیقه در شهر زنجان، یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی یک عملیات، قاچاقچیان را دستگیر و اشیاء تاریخی را ضبط کرد.

وی تصریح کرد: این عملیات با همکاری اداره آگاهی استان زنجان انجام شد و تعداد 58 قلم شی تاریخی شامل ریتون، کاسه، انگشتر، خنجر، سکه، سرنیزه، پیه سوز، عطردان و دستبند در این عملیات کشف شد.

نهامین افزود: هفت نفر قاچاقچی اشیای عتیقه در این عملیات دستگیر شدند که چهار نفر در تهران و سه نفر از آنها در زنجان فعالیت داشتند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: همچنین یک دستگاه خودرو متعلق به این باند توقیف شد و افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.