به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت لیگ برتر فوتسال در حالی از هفته آینده آغاز میشود که بازیهای هفته سیزدهم و پایانی از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور پنجشنبه گذشته با انجام هفت مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان به پایان رسید.
سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برنامه بازیهای هفته نخست از دور برگشت را نیز اعلام کرد که بر اساس آن تیم فوتسال صبای قم در این هفته از رقابتها در تهران برابر تیم فوتسال پرسپولیس تهران یکی از انتهای جدولیها به میدان میرود.
بدین ترتیب دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و پرسپولیس تهران از ساعت 16 روز یکشنبه بیستم آذرماه به میزبانی پرسپولیس تهران در سالن ورزشی هندبال تهران برگزار خواهد شد تا صبای قم برای تکرار پیروزی بازی رفت مقابل حریف مدعی خود صفآرایی کند.
این دو تیم در شرایطی برابر یکدیگر صف آرایی میکنند که در بازی رفت دو تیم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم که روز دهم شهریور ماه برگزار شد، صبا توانست با نتیجه پر گل شش بر دو میهمان خود را شکست دهد.
دور برگشت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر در شرایط در راه است که تیم فوتسال گیتیپسند با قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی در حال حاضر یکی از مدعیان قهرمانی است ولی تیم صبای قم در مکان چهارم جدول ردهبندی ایستاده است.
صبای قم در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در دیدارهای خانگی خود موفق به شکست تیمهای فوتسال پرسپولیس تهران، میثاق تهران، لبنیات ارژن فارس، دبیری تبریز، گسترش فولاد تبریز شده است و البته مقابل تیمهای قدرتمند شهید منصوری قرچک و فولاد ماهان سپاهان اصفهان نیز در خانه تن به تساویهای مشابه چهار بر چهار داده است.
شاگردان سیدمهدی غیاثی در دیدارهای خارج از خانه نیز در حالی که موفق به شکست تیمهای فوتسال راه ساری، شهرداری ساوه، حفاری اهواز شده است، با تیم فوتسال علم و ادب مشهد به تساوی رسید و مقابل تیمهای فوتسال فیروز صفه اصفهان و صنایع گیتی پسند اصفهان نتیجه را واگذار کرده است.
در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در حال حاضر تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 34 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، تیم فوتسال شهید منصوری قرچک نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم است که در حال حاضر با 32 امتیاز در رده دوم قرار دارد.
از سوی دیگر تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان با کسب 28 امتیاز جایگاه سوم جدول رده بندی را در اختیار گرفته است و تیم فوتسال صبای قم با کسب 27 امتیاز رتبه چهارم جدول رده بندی را در تعقیب مدعیان از آن خود کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال صبای قم در هفته نخست از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به مصاف تیم فوتسال پرسپولیس تهران خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت لیگ برتر فوتسال در حالی از هفته آینده آغاز میشود که بازیهای هفته سیزدهم و پایانی از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور پنجشنبه گذشته با انجام هفت مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان به پایان رسید.
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