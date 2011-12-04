میزان بارندگی در گلستان 314 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: از ابتدای مهر تا 10 آذر امسال 29 میلیون متر مکعب ورودی آب به 5 سد مخزنی استان بوده است که 107 درصد رشد را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در افق 1420 مصرف هفت هزار میلیون متر مکعب آب را پیش بینی می کنیم در حالیکه پتانسیل فعلی استان دو هزارو 485 میلیون متر مکعب است که هزار و 250 میلیون متر مکعب آن بهره برداری می شود.

وی افزود: آب زیر زمینی استان هزار و 250 میلیون متر مکعب است که هزار و 182 میلیون متر مکعب آن بهره بر داری می شود.

حیدریان ادامه داد: میزان آب سطحی استان یک میلیون و 235 هزار متر مکعب است که حدود 828 هزار متر مکعب ان در حال بهره برداری است.

وی تصریح کرد: بیشترین میزان مشکلات را در آینده در حوزه آبخیز اترک خواهیم داشت.

حیدریان گفت: از 7 هزار و 997 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز استان، بخش صنعت 100 میلیون متر مکعب، شیلات 150 میلیون متر مکعب، محیط زیست 195 میلیون متر مکعب، گردشگری 41 میلیون متر مکعب، کشاورزی شش هزار و 400 میلیون متر مکعب و شرب 200 میلیون متر مکعب مصرف خواهد کرد.