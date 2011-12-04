ضرورت برخورداری عاملان امربه معروف از حمایت های قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده ظهر شنبه در جمع شماری از عاملان امربه معروف و نایهان از منکر مرند با اشاره به فلسفه اصلی قیام عاشورا و رسالت خطیر شهیدان این واقع در برافراشن پرچم امربه معروف و نهی از منکر گفت: با استناد به این حقیقت مهم باید طوری برنامه ریزی شود که عاملان امربه معروف و ناهیان از منکر در ادای این فریضه الهی بیش از گذشته از حمایت های مراجع قضایی برخوردار باشند.

وی با انتقاد از برخی اهمال کاری های محسوس در عدم حمایت قاطع و شفاف از عاملان امربه معروف و ناهیان از منکر، بروز حوادث تلخ ماه های گذشته برای آمران معروف و ناهیان از منکر در شهرهای مختلف را یادآور شد و افزود: لازم است از فعالان فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر حمایت های عاجل و شفاف قضایی صورت گیرد.

امام جمعه مرند تصریح کرد: اذهان عمومی انتظار دارند مسئولان قضایی، خود به عنوان نخستین افراد، گام های بزرگ در برخورد با قانون شکنان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری شایسته آیین های سوگواری امام حسین(ع) در مرند، این موفقیت را نتیجه همکاری سازنده مسئولان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، پلیس راهور، اعضای هیئت امنای مساجد و هیئت های عزاداری منطقه دانست و افزود: باید مسجد محوری و تبیین معارف سازنده مکتب عاشورا به همراه محتواسزی تعزیه خوانی ها تداوم یافته و در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام نعمت زاده اضافه کرد: در همین راستا باید هدایت نسل جوان و نوجوان و درگیر کردن آنها با اصول و فرهنگ غنی اسلام بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.