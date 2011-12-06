مریم صباغزاده ایرانی، مدیر مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر سمت و سوی فعالیتهای این مرکز به سوی حضور موثر در عرصه ادبیات کودک و نوجوان گفت: در شرایط کنونی به نظر میرسد برخی از ارزشهای حاکم بر روح ادبیات کودک و نوجوان میبایست بازنگری شود؛ به ویژه در حوزه شعر که باید با نگاهی فرهنگی نوآوریهای تازهای را به حوزه شعر کودک وارد کرد.
وی افزود: در همین راستا مرکز آفرینشهای ادبی در نظر دارد برنامه شعرخوانی و شب شعر «آیش» را در کانون بازسازی و در دو بخش مخاطبان کودک و نوجوان و نیز مربیان و کارشناسان، آن را مجددا برگزار کند.
صباغزاده ایرانی در ادامه با اشاره به اینکه 8 کارگروه تخصصی فعال در کمیته کتاب کانون به 15 کارگروه افزایش پیدا کرده است، گفت: یکی از موثرترین کارگروههای ایجاد شده در مرکز برای نابینایان است که این کارگروه کتابها و نشریات منتشر شده به خط بریل در خارج از کانون را بررسی و پس از انتخاب به کتابخانهها کانون ارسال میکند که امیدواریم با این حرکت به زودی تمامی کتابخانههای کانون دارای قفسه اختصاصی کتاب و نشریات ویژه نابینایان شود.
وی همچنین به نگاه دوباره مرکز آفرینشها به کتابهای صوتی اشاره کرد و ادامه داد: کارگروه کیفیت ترجمه نیز اخیرا به مرکز آفرینشها اضافه شده است و در آن مشکلات رایج در ترجمه آثار کودک و نوجوان با نگاهی تازه مورد بررسی قرار میگیرد.
صباغزاده همچنین از تشکیل کارگروههای کتابهای تصویری و فرهنگ و مردم خبر داد و گفت: در کارگروه «فرهنگ و مردم» سعی داریم تا فرهنگ عامه را برای مخاطب کودک و نوجوان مطرح کنیم و بر اساس آن موضوع طرح خرده فرهنگها و تکیه بر هویت ملی و وحدت را در قالب کتاب برای مخاطبانمان مطرح کنیم.
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی کانون همچنین از راهاندازی کارگروه حرف و فنون خبر داد و گفت: کتابهایی که از طریق این کارگروه تدوین و منتشر میشود سعی دارد به نوعی کودکان و نوجوانان را به سمت شناسایی و انتخاب دقیق مشاغل آیندهشان سوق دهد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد، والدین و ناشران نیز همزمان با راهانداری این کارگروههای جدید همکاری خود را با این مرکز ارتقا بخشیده و زمینه بهرهمندی مناسب از این پیش زمینههای ایجاد شده را فراهم آورند.
