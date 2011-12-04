همه نهادهای فرهنگی و‌ آموزشی نسبت به جوانان مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی شامگاه شنبه در سخنانی در جمع عزاداران حسینی(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) گفت: جوان ویژگی‌هایی از جمله پرانرژی بودن و زود تحت تاثیر قرار گرفتن دارد که باید این ویژگیها در برنامه ریزی برای آنان مورد توجه قرار گیرد.



وی اظهار داشت: جوانان حق پذیرتر و ذهن روشن و صافی دارند و بهتر می‌توان آنان را هدایت کرد البته غرور مخصوصی دارند که باید با بهادادن مورد توجه باشد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به مسئولیت نهادهای مختلف در برابر جوانان بیان داشت: روحانیت، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و همه نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور در برابر آنان مسئولیت دارند و البته خود جوان هم مسئولیت سنگین‌تری نسبت به دیگران در برابر خود و خدا دارد.



وی اظهار داشت: مراکز تفریحی، آموزشی و ... باید در کنار پرداختن به مسایل تفریحی و علمی تربیت و تدین جوانان را هم مورد توجه قرار دهند.



خانواده‌ها باید به جوانان بها بدهند



آیت الله استادی با تأکید بر اینکه جوان نباید در خانه و در محیط اجتماعی توسری خور باشد، یادآور شد: اولین وظیفه خانواده‌ها در برابر جوانان این است که به آنها بها بدهند و آنان را تحویل بگیرند.



وی با بیان اینکه جوانان قبل از ازدواج به صورت فطری تمایل به مانوس شدن با دوستان و دیگران را دارند بیان داشت: چرا برخی از جوانان در بیرون از خانه با جنس مخالف مانوس می شوند این به خاطر آن است که خانواده با آنان مانوس نیستند.



عضو جامعه مدرسین حوزه عملیه قم اظهار داشت‌پدران و مادران، روحانیت و آموزش و. پرورش و همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی و آموزشی در برابر این قشر مسئولیت دارند و باید به وظایف خود عمل کنند.



وی با اشاره به مسئولیت جوان در برابر خدا و خود اضافه کرد: یک جوان علاوه بر اینکه می تواند خودش را نجات دهد می تواند دیگر دوستانش را هم نجات دهد.



وی افزود: اگر جوان نمی توانست خود را کنترل کند این وظیفه و مسئولیت را از او نمی خواستند؛ در روایت داریم که هیچ چیزی در نزد خداوند متعال پسندیده تر از جوانی نیست که به سوی خدا توبه می کند.



آیت الله استادی تاکید کرد: براساس روایات محبوبترین افراد در نزد خدا جوانانی هستند که زمینه گناه برای آنها فراهم بوده است اما مرتکب گناه نشده اند و عمر خود را صرف عبادت خدا کرده است.

