مهتاب قم در سومین بازی خانگی میزبان تفت یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین هفته از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور عصر جمعه این هفته آغاز می‌شود و طی آن مهتاب قم در دیداری خانگی مقابل تیم هندبال تفت یزد صف آرایی می‌کند.



بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون هندبال کشورمان، دیدار تیم‌های هندبال مردان مهتاب قم و تفت یزد از هفته چهارم دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۸ عصر جمعه هجدهم آذر ماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.



بر اساس قرعه کشی مسابقات این فصل هندبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در فدراسیون هندبال، نماینده هندبال استان قم در گروه سوم مرحله مقدماتی با تیم‌های هندبال سایپا کاشان، شورای شهر جهرم و تفت یزد همگروه شده است.



این در حالی است که امسال مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و در این قرعه کشی ۱۲ تیم حاضر در این رقابت‌ها در سه گروه چهار تیمی برای صعود به مرحله دوم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



تیم هندبال مهتاب قم در حالی در دومین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور مقابل تیم هندبال مردان تفت یزد صف آرایی می‌کند که در دیدار رفت دو تیم در خارج از خانه از سد این تیم یزدی گذشت.



هندبالیست‌های تیم مهتاب قم در این دیدار خارج از خانه که روز نوزدهم آبان ماه در شهر یزد به انجام رسید، با شکست تیم هندبال مردان تفت یزد فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور را با پیروزی آغاز کردند.



دیدار تیم‌های مهتاب قم و تیم هندبال تفت یزد به میزبانی حریف یزدی و در حضور تماشاگران این تیم در سالن شاهدیه (شهید حاج مهدی) یزد برگزار شد که در ‌‌نهایت مهتاب قم موفق به کسب پیروزی در هفته نخست از مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور شد.



مردان هندبالیست قم در نخستین دیدار خارج از خانه خود در مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور برابر میزبان خود تیم تفت یزد بازی بسیار خوبی ارائه کردند و با اینکه حریف تا آخرین لحظات پا به پای این تیم پیش آمد اما در ‌‌نهایت موفق شد میزبان خود را با شکست مواجه کنند.



در این دیدار هندبالیست‌های مهتاب قم در راه کسب نخستین پیروزی خود در آغاز تلاش برای صعود به لیگ بر‌تر توانستند تیم تفت یزد را با حساب ۲۵ بر ۲۴ شکست داده و بدین ترتیب گام نخست لیگ دسته اول را برای صعود به لیگ بر‌تر قوی بردارند.



شاگردان ناصر فلسفی در این مسابقه بازی هماهنگی را به نمایش گذاشتند و مزد تمام تلاش‌هایی را گرفتند که نتیجه ماه‌ها تمرین سخت و طاقت فرسا بود و در اردوهای آماده سازی و همچنین دیدارهای تدارکاتی پیش از آغاز لیگ به دست آمده بود.



این در حالی است که مهتاب قم در هفته دوم موفق شد تیم سایپا کاشان را با حساب 32 بر 27 در سالن شهید حیدریان قم با شکست مواجه کند و در هفته سوم نیز در دیداری خانگی توانست تیم هندبال ب.آ جهرم را با حساب 33 بر 27 از پیش رو بردارد.

