ساخت و سازهای شهری ورامین به دلیل مهاجر پذیری افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله چراغی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی مدیران نواحی و نیروهای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرداری افزود: ولی باید با نظارت جامع نسبت به حفظ کاربری های عمومی از جمله فضای سبز، بهداشت و درمان، آموزشی و... در ساخت و سازها، همگی حساس باشیم.

وی تصریح کرد: مدیران و شهروندانهمگی در مدیریت و استفاده از شهر سهیم بوده و باید با رعایت قوانین ومقررات شهری و نظارت بر حسن انجام، آن را برای استفاده آیندگان نیز مهیاکنند.

نظارت بر ساخت و سازهای شهری به مدیران نواحی شهرداری ورامین سپرده شد

در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، نظارت بر ساخت و سازهای شهری به مدیران نواحی چهارگانه شهرداری ورامین سپرده شد.

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین نیز در این نشست گفت: مدیران نواحی به خاطر حضور مداوم و آشنایی کامل با ناحیه تحت پوشش خود و استفاده از امکانات و نیروهای انسانی ، ساخت و سازهای شهری را بهتر می توانند مدیریت کنند.

سید ابوالفضل قاسمی افزود: در همین راستا مدیریت ساخت و سازهای شهری و نظارت بر اجرای آن به مدیران نواحی واگذار و از این به بعد، مدیران نواحی می بایست کلیه ساخت و سازهای ناحیه خود را زیر ذره بین قرار دهند.

وی تأکید کرد: شهر متعلق به همه شهروندان بوده و شهروندان و مدیران شهری می بایست با همکاری یکدیگر و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز که با مشارکت حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اجرا می شود، در ایجاد و حفظ شهری آباد و ایمن مشارکت کنند.

در پایان این جلسه، مسئولیت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بر اساس ابلاغ شهردار ورامین که از طرف معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین اعلام شده بود به مدیران نواحی چهارگانه شهرداری سپرده شد.