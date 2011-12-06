فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای کسب سهمیه المپیک اولویت کاری فدراسیون شمشیربازی است، گفت: به همین منظور در نشست هفته گذشته کمیته فنی فدراسیون اعزام شمشیربازان به تمام رقابت‌های جام جهانی که سال آینده میلادی برگزار می شود، به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: سال 2012 در هر یک از اسلحه‌های فلوره و اپه چهار دوره مسابقه جام جهانی و در اسلحه سابر سه دوره رقابت جام جهانی برگزار می شود. به غیر از یک دوره مسابقه جام جهانی اسلحه اپه که قطر میزبانی آن را برعهده دارد سایر این رویدادها در اروپا برگزار می شود.

باقرزاده خاطر نشان کرد که مجموع امتیازات به دست آمده توسط شرکت کنندگان در پیکارهای جام جهانی بر جایگاه و امتیاز آنها در رنکینگ جهانی برای کسب سهمیه المپیک تاثیر مستقیم دارد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه ایران در اسلحه فلوره توسط شروین طلوعی شانس زیادی برای کسب سهمیه المپیک دارد، یادآور شد: امید زیادی داریم طلوعی با حضور در رقابت‌های جام جهانی سهمیه المپیک خود را قطعی کند اما هدف‌مان از اعزام تیم به رقابت‌های اسلحه سابر و اپه آماده کردن بیشتر ورزشکاران این دو اسلحه برای شرکت در مسابقات "زون آسیا" است.

فضل الله باقرزاده تاکید کرد: زون آسیا که اردیبهشت ماه سال آینده در ژاپن برگزار می شود ویژه کشورها و ورزشکارانی است که تا آن زمان در کسب سهمیه المپیک ناکام مانده‌اند. شانس ما برای کسب سهمیه المپیک در اسلحه سابر و اپه در این رقابت‌ها زیاد است.