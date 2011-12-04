1400 فرصت شغلی در شیلات مازندران ایجاد شد

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون، هزار و 468 فرصت شغلی در شیلات استان مازندران ایجاد شد.

وی افزود: بر اساس سیاستها و برنامه های ابلاغ شده دولت، در مازندران، مقررشد برای دو هزار و 137 نفر فرصت شغلی در زیرمجموعه فعالیتهای شیلاتی استان ایجاد شود.



حبیب نژاد ادامه داد: از جمله این فعالیتها صید، آبزی پروری و صنایع وکارخانجات بوده که از ابتدای سال تا هفته اول آذر ماه برای هزار و 468 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: با این میزان فرصت شغلی ایجاد شده در واقع 69 درصد از تعهدات اداره کل شیلات محقق شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از پروژه های شیلاتی تاپایان امسال به بهره برداری می رسد، انتظار می رود که اداره کل شیلات مازندران تعداد دو هزار و 137 فرصت شغلی در استان ایجاد کند.

حبیب نژاد ادامه داد: شیلات استان درمیان دستگاههای اجرایی استان ازلحاظ ایجاد فرصت شغلی در سالجاری دررتبه ششم قرار دارد.