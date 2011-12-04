30 قطعه موسیقی در صدا و سیمای مرکز مهاباد تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این موسیقی ها در قالب های سنتی، محلی، ارکسترال، آکاپلا، پاپ و موسیقی های ویژه استفاده در برنامه های کودک و نوجوان مرکز صدا و سیمای مهاباد تولید شده است.
به یاد شهید بروجردی، ئیرانی من، ریگه نهجات(راه نجات)، ده رگای به هه شت (دروازه بهشت)، خه یالی ئاگرین، ریبوارانی ئومید، بهترین دوست، مانگی پیروز، دوستت دارم ایران، دعا، حجاب و ... از جمله عناوین تولیدات موسیقی مرکز صدا و سیمای مهاباد در سال جهاد اقتصادی است.
ساخت 72 قطعه موسیقی باکلام و 30 قطعه موسیقی متن و دو قطعه موسیقی تیتراژ جهت استفاده در مجموعه عروسکی"درخت دانا و ننه انار" از دیگر تولیدات واحد موسیقی مرکز مهاباد است.
قطعه های تولید شده با موضوعات عرفانی، اجتماعی و دینی، جشن و اعیاد و وحدت ملی در واحد موسیقی مرکز تهیه شده است.
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