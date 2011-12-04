30 قطعه موسیقی در صدا و سیمای مرکز مهاباد تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این موسیقی ها در قالب های سنتی، محلی، ارکسترال، آکاپلا، پاپ و موسیقی های ویژه استفاده در برنامه های کودک و نوجوان مرکز صدا و سیمای مهاباد تولید شده است .

به یاد شهید بروجردی، ئیرانی من، ریگه‌ نه‌جات(راه نجات)، ده ‌رگای به هه‌ شت (دروازه بهشت)، خه‌ یالی ئاگرین، ریبوارانی ئومید، بهترین دوست، مانگی پیروز، دوستت دارم ایران، دعا، حجاب و ... از جمله عناوین تولیدات موسیقی مرکز صدا و سیمای مهاباد در سال جهاد اقتصادی است .

ساخت 72 قطعه موسیقی باکلام و 30 قطعه موسیقی متن و دو قطعه موسیقی تیتراژ جهت استفاده در مجموعه عروسکی"درخت دانا و ننه انار" از دیگر تولیدات واحد موسیقی مرکز مهاباد است.