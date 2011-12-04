سپاه 10700 پروژه محرومیت زدایی را در کشور اجرا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاءالدین حزنی شامگاه شنبه در آیین بهره برداری از 46 طرح محرومیت زدایی در استان همدان افزود: نیروهای فعال در قرارگاه کوثر برق رسانی به روستاهای صعب العبور، احداث کتابخانه، پل، خانه بهداشت، خانه مسکونی، مصلی، درمانگاه، حمام، تأمین آب کشاورزی روستاهای دورافتاده، ساخت آسایشگاه معلولان و اجرای طرحهای آبخیزداری را در کارنامه خود دارند.

سردار حزنی ادامه داد: رقم طرح هایی که قرارگاه خاتم الانبیا در خارج از کشور اجرای آن را به عهده می‌گیرد نباید کمتر از 10 هزار میلیارد ریال باشد.

سود حاصل از اجرای طرح‌های داخل و خارج کشور برای محرومیت زدایی هزینه می شود

وی اضافه کرد: قرارگاه خاتم الانبیا سود حاصل از اجرای طرح‌های داخل و خارج از کشور را برای رفع محرومیت در کشور هزینه می‌کند.

سید ضیاءالدین حزنی بیشترین وظایف محوله قرارگاه سازندگی کوثر را ساخت و ساز و تجهیز مساجد و حسینیه‌ها در مناطق محروم ذکر کرد.

حزنی با اشاره به دوران هشت سال جنگ تحمیلی و کمک‌های خیرخواهانه مادی و غیرمادی تمام مردم به سپاه در راستای دفاع از مملکت اظهار داشت: اکنون وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است تا در کمک به مردم دین خود را ادا کند.

وی با اشاره به خدمات انجام شده قرارگاه سازندگی کوثر در مدت تاسیس خود، اظهار داشت: تا به امروز بیش از 10 هزار و 600 پروژه محرومیت‌زدایی در مناطق محروم کشور به دستور فرماندهی کل قوا انجام شده است.

اولویت‌ انجام پروژه‌ها مناطق مرزی و محروم کشور است

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اولویت‌های انجام این پروژه‌ها را مناطق مرزی و محروم کشور ذکر کرد و گفت: قرارگاه سازندگی کوثر با تمام امکانات و نیروهای خود با نیت خیرخواهانه در راستای خدمت‌رسانی به تمام بخش‌های مربوط به محروم‌زدایی تلاش می کند.

وی احداث 300 موج شکن، تصحیح 330 هکتار از اراضی جنوب کشور، احداث دو هزار کیلومتر راه روستایی را از اولویت‌های سپاه در سال‌جاری برشمرد.

استاندار همدان نیز در این مراسم از اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای تسریع در روند طرح‌های در حال اجرای بسیج سازندگی خبر داد.

کرم رضا پیریایی با بیان اینکه مجموعه استانداری در آینده با حضور در پنج نقطه محروم شهر اقداماتی را برای رفع محرومیت از این مناطق انجام خواهد داد، تاکید کرد: بسیج سازندگی به عنوان یکی از اعضای فعال و اثر گذار اجازه حضور در برنامه‌های عصر کاری و شب فرهنگی مدیران استان همدان را دارد.

وی عنوان کرد: طرح‌های در حال بهره برداری بسیج سازندگی نقطه عزیمتی برای فرمانداران و فرماندهان سپاه به منظور ترسیم آینده‌ای روشن است.

استانداری همدان آماده تعامل بیشتر با بسیج سازندگی است

استاندار همدان همچنین از آمادگی مجموعه استانداری برای تعامل بیشتر با بسیج سازندگی و فراهم کردن و تقویت فضای کار و تلاش خبر داد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در این آیین اظهارداشت: بخشی از طرح های در حال اجرا که از توافقات سپاه همدان با قرارگاه کوثر بود به پایان رسیده و بخش دیگری از این طرح‌ها نیز به زودی عملیاتی می‌شود.

سردار عبدالرضا آزادی افزود: 50 میلیارد رالا اعتبار از سوی استاندار همدان برای بهره‌برداری از 250 طرح پیش بینی شده بود.

وی اختصاص اعتبار پیش بینی شده را زمینه برای رشد و شکوفایی روز افزون استان همدان در بخش‌های مختلف دانست و اضافه کرد: خدمت به مردم از اولویت‌ها و رسالت‌های اصلی سپاه پاسداران است.

70 طرح در مناطق حاشیه ‌ای همدان اجرا شده است

مسئول بسیج سازندگی سپاه همدان نیز گفت: اجرای 70 طرح در مناطق حاشیه ‌ای همدان و 26 طرح در سایر مناطق استان همدان با اعتبار 13 میلیارد و 800 میلیون رالر از ماموریت بسیج سازندگی این استان است.

حجت الله کتابی اضافه کرد: در مرحله نخست پنج میلیارد ریال از این میزان اعتبار برای انجام 46 طرح در استان همدان اختصاص یافت.

وی گفت: 19 مسجد در پنج ناحیه حاشیه شهر همدان توسط قرارگاه قدس تعمیر و تجهیز و بازسازی شده که به طور میانگین برای هر یک از مساجد 100 میلیون رالن هزینه شده است.

کتابی اضافه کرد: همچنین هشت باب خانه عالم، دو باب مدرسه، سه باب خانه بهداشت، پنج باب کتابخانه، یک رختکن و غسالخانه در مناطق مختلف استان همدان احداث شده است.