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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

شاهچراغی:

هیئت های مذهبی روز عاشورا در گلزار شهدای مشهد عزاداری می کنند

هیئت های مذهبی روز عاشورا در گلزار شهدای مشهد عزاداری می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فردوس های مشهد گفت: بسیج ادارات و هیئت های مذهبی روز عاشورا در گلزار شهدای مشهد مراسم عزاداری برپامی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال الدین شاهچراغی اظهارداشت: استقبال از هیئت های مذهبی در بلوار آلاله بهشت رضا(ع) صورت می گیرد.

وی افزود: باوجود ایستگاههای صلواتی دربهشت رضا(ع) پذیرائی از عزاداران با شیر و خرما صورت می گیرد.

شاهچراغی تصریح کرد: برگزاری نمازجماعت ظهرعاشورا نیز با توجه به مساعد بودن هوا و شرایط آب و هوایی در گلزار شهدا و در صورت عدم شرایط مساعد در حسینیه بهشت رضا(ع) برگزار خواهدشد.

وی عنوان کرد: در رابطه با موضوع تبلیغات محیطی جهت سیاه پوشی و استفاده از پارچه های الوان، پرده ها، بنرها و غیره هماهنگی های لازم و پوشش کامل صورت گرفته است.

کد مطلب 1476464

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