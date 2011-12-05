صدها تیم امدادی و خدماتی در طرح زمستانی کردستان مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه رزمایش مجریان طرح زمستانی استان کردستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و ترابری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر، فرماندهی انتظامی استان و رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان کردستان در سنندج برگزار شد.

در این رزمایش نیروهای امدادی و خودرویی راهداری، اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو، نیروی انتظامی و آتش نشانی با اجرای رژه آمادگی خود را برای مقابله با حوادث غیر مترقبه در ایام فصل زمستان به نمایش گذاشتند.

به گفته مسئولان مختلف دستگاه ها و سازمان های دولتی دخیل در طرح زمستانی استان کردستان، در سال جاری 144 نفر از عوامل پلیس راه در قالب 12 تیم فعال گشت و 36 تیم پشتیبان جاده های استان کردستان را در زمستان کنترل می کنند.

همچنین راه و ترابری استان کردستان نیز با آماده سازی 77 مرکز راهدارخانه با حضور 731 نفر راهدار و 436 دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در طرح زمستانی امسال به مردم خدمت رسانی می کند.

جمعیت هلال احمر استان نیز با آماده کردن هشت پایگاه ثابت برای پذیرایی و خدمت رسانی به مسافران و 150 نفر امدادگر در قالب گروه های امدادی و پشتیبان خود را برای خدمت به مردم آماده کرده است و در صورت بروز هر گونه حادثه ای آمادگی اعزام تیم امدادی به محل وجود دارد.

گفتنی است امسال با تجهیز پایگاه های هلال احمر استان ظرفیت اسکان خانواده ها در شرایط اضطراری نسبت به سال گذشته سه برابر شده و هر پایگاه قادر به پذیرش 30 خانوده است.

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان نیز با نظارت بیشتر بر فعالیت شرکت های مسافربری زمینه را برای جابجایی مناسبی مسافر در ایام زمستان در سراسر کشور فراهم کرده است.

در ادامه این مراسم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خواستار برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای برنامه های طرح زمستانی در این استان شد و بیان کرد: خوشبختانه آمادگی برای ارائه خدمت مناسب به مردم و مسافران در ایام زمستان در کردستان مناسب و قابل قبول است.

اردوان نوسودی با اشاره به شرایط جوی و کوهستانی بودن کردستان افزود: حضور به موقع در محل و توجه به امر برف روبی از جمله موارد مهمی است که باید تمام نیروها و سازمان های دخیل در این طرح نسبت به انجام آن دقت لازم را داشته باشند.

در ادامه این مراسم همچنین نیروها و تجهیزات حاضر در محل فرماندهی انتظامی استان کردستان توان و آمادگی خود را برای آغاز طرح زمستانی در این استان به نمایش گذاشتند.

طرح زمستانی در استان کردستان همزمان با دیگر نقاط کشور از 20 آذر ماه آغاز و تا 25 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.