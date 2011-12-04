به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ممتاز اظهار داشت: مراسم خطبه خوانی شب عاشورا در صحن انقلاب اسلامی حرم و با حضور مقامات کشوری و لشکری و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و خادمان امام رضا(ع) بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

ممتاز بیان کرد: این مراسم با سخنرانی و ذکر مصیبت سیدالشهدا(ع) آغاز خواهد شد و خدام بارگاه منور رضوی در دور تا دور صحن انقلاب اسلامی و ایوان نقاره خانه با در دست داشتن لاله و شمع های افروخته و به حالت خضوع برای عرض تسلیت به ساحت ملکوتی حضرت رضا(ع)و حضرت صاحب الزمان(عج) می ایستند و خطبه خوانده می‌شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، مراسم شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز با حضور تمام خادمان بارگاه رضوی با حضور و تجمع در محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی انجام می‌شود.

آئین شام غریبان، یکی از مراسم‌های معنوی و با شکوه حرم رضوی است که دو مرتبه در سال و در شب‌های بعد از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

دراین مراسم خادمان پس از اقامه نماز مغرب و عشا در صف‌هایی منظم با در دست داشتن شمع‌های افروخته و زمزمه اشعار حزن‌انگیز برای عرض تسلیت به محضر امام رضا(ع)به سمت حرم رضوی حرکت می‌کنند.